Evde poğaça nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı poğaça tarifi

EVDE POĞAÇA TARİFİ

Poğaçanın kalori değeri kullanılan malzemelere ve iç harcına göre değişir. Ortalama ölçülerle hazırlanmış 1 adet orta boy sade poğaça yaklaşık 200–250 kalori içerir. Peynirli ya da patatesli çeşitlerde bu değer 250–300 kaloriye yaklaşabilir. Enerjinin büyük kısmı undan gelen karbonhidratlardan ve hamura eklenen yağdan sağlanır. Ev yapımı poğaçalarda yağ miktarı kontrol edildiğinde kalori biraz düşürülebilir.

Malzemeler

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (sarısı üzerine)

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

4,5–5 su bardağı un

İç harcı için (isteğe bağlı):

REKLAM

Beyaz peynir, kaşar peyniri ya da patates

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

Evde poğaça yaparken yumuşak doku elde etmek temel hedeftir ve bunun yolu doğru mayalama sürecinden geçer. Ilık süt ve su geniş bir yoğurma kabına alınır, maya ile şeker eklenir ve kısa süre karıştırılır. Maya yüzeye çıkmaya başladığında sıvı yağ ve yumurta akı ilave edilir. Tuz una karıştırılarak azar azar kaba eklenir ve ele yapışmayan, pürüzsüz bir hamur elde edilene kadar yoğrulur. Hamur toparlandıktan sonra üzeri örtülür ve sıcak bir ortamda yaklaşık kırk dakika bekletilir. Hacmi artan hamurun havası nazikçe alınır ve eşit parçalara ayrılır. Her parça avuç içinde yuvarlanır, ortası hafifçe açılır ve iç harç yerleştirilir. Hamur kapatılır ve istenen form verilir.

Şekil verilen poğaçalar yağlı kağıt serili tepsiye dizilir ve on beş dakika daha dinlendirilir. Bu ikinci bekleme fırında daha dengeli kabarmayı sağlar. Dinlenen poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürülür, susam ya da çörek otu serpilir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık yirmi yirmi beş dakika pişirilir. Üzeri kızaran poğaçalar fırından çıkarıldıktan sonra temiz bir bezle örtülerek birkaç dakika dinlendirilir. Bu işlem iç dokunun nemini korur ve sertleşmeyi önler. Ev yapımı poğaça kahvaltıda, çay saatinde ya da ara öğünlerde rahatlıkla tüketilebilir. Doğru yoğurma, sabırlı mayalama ve uygun pişirme süresiyle yapılan poğaçalar dışı yumuşak kabuklu, içi pamuksu yapıda olur ve ev mutfağında pastane tadına yaklaşan sonuç verir.

REKLAM

Poğaça yumuşak dokusu ve doyurucu yapısıyla tek başına bile keyif verir fakat doğru eşlikçilerle birlikte sunulduğunda sofrada daha dengeli bir bütün oluşur. En klasik tamamlayıcı sıcak çaydır; çayın sıcaklığı poğaçanın yumuşak yapısıyla uyum sağlar. Kahvaltı sunumlarında poğaçanın yanına domates, salatalık, zeytin ve yeşillik eklendiğinde tabak daha ferah hale gelir. Peynirli poğaçaların yanında bal ya da reçel küçük porsiyonlarla servis edildiğinde tatlı tuzlu denge kurulabilir. Patatesli ya da sade poğaçalar yoğurt veya ayranla birlikte tüketildiğinde mideyi rahatlatır.

Çay saatlerinde poğaçaya eşlik eden salata çeşitleri, havuç tarator ya da yoğurtlu mezeler de güzel bir uyum yakalar. Ev ortamında poğaça yanına çorba eklenerek hafif bir öğün hazırlanabilir. İçecek tarafında sade maden suyu ya da ev yapımı limonata da iyi bir alternatif oluşturur. Doğru içecek ve küçük yan tabaklarla birlikte poğaça hem kahvaltıda hem ara öğünlerde hem de çay saatlerinde keyifli bir sunum parçası haline gelir.

KOLAY POĞAÇA PÜF NOKTALARI

Poğaça yapmak zor değildir fakat doğru kıvamı yakalamak biraz dikkat ister. Malzemeler temel mutfak ürünlerinden oluştuğu için herkes ev ortamında hazırlayabilir. En kritik aşama hamurun iyi yoğrulması ve yeterli süre mayalanmasıdır. Ilık sıvı kullanmak ve hamuru ele yapışmayan yumuşak kıvamda bırakmak sonucu belirler. Mayalı tariflerde bekleme süresi gerekir, bu süre atlanırsa poğaça kabarmaz. Kabartma tozlu tarifler daha hızlı hazırlanır fakat mayalı hamur kadar hacimli olmaz. Fırın önceden ısıtıldığında ve pişirme süresi iyi ayarlandığında başarılı sonuç almak mümkündür.

Kolay ve doğal poğaça yaparken yumuşak ve kabarık sonuç almak birkaç temel ayrıntıya bağlıdır. Öncelikle kullanılan süt ve suyun ılık olması gerekir, çok sıcak sıvılar mayayı etkisiz hale getirir, soğuk sıvılar ise kabarmayı geciktirir. Maya ile şeker karıştırıldıktan sonra kısa süre beklenirse hamur daha hızlı toparlanır. Un ekleme aşamasında tamamını tek seferde koymamak fayda sağlar, hamurun kıvamına göre azar azar eklemek daha kontrollü bir yapı oluşturur. Yoğurma süresi de önem taşır; hamur pürüzsüz ve elastik hale gelene kadar yoğrulmalıdır. İlk mayalanma sırasında üzeri örtülmeli ve hava akımı olmayan bir ortam seçilmelidir.

Hamur iki katına ulaştığında sert davranmadan havası alınmalı ve bezeler eşit büyüklükte hazırlanmalıdır. Şekil verdikten sonra yapılan ikinci dinlendirme atlanmamalıdır, bu adım fırında daha dengeli kabarma sağlar. Üzerine sürülen yumurta sarısına bir tatlı kaşığı süt eklemek yüzeyin daha parlak kızarmasına yardımcı olur. Fırın mutlaka önceden ısıtılmalı ve ilk dakikalarda kapağı açılmamalıdır. Pişirme sonrası poğaçalar açıkta bırakılmamalı, temiz bir bezle örtülerek dinlendirilmelidir; bu yöntem iç dokunun nemini korur. İç harç çok sulu seçilmemelidir, aksi halde hamur yumuşaklığını kaybeder.