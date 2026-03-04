Evde profiterol nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı profiterol tarifi

EVDE PROFİTEROL TARİFİ

Profiterolün kalori değeri kullanılan krema miktarına, çikolata sos yoğunluğuna ve porsiyon büyüklüğüne göre değişir. Ortalama ölçülerle hazırlanmış 1 porsiyon profiterol (yaklaşık 120–150 gram) ortalama 300–350 kalori içerir. Bu enerjinin büyük bölümü hamurda yer alan un ve tereyağından, kremadaki sütten ve üst sosundaki çikolatadan gelir. Ev yapımı tariflerde şeker ve yağ miktarı azaltıldığında toplam kalori biraz düşürülebilir. Tek bir profiterol topu ortalama 40–50 kalori civarındadır. Şerbetli tatlılara göre daha hafif kabul edilse de krema ve çikolata birleşimi nedeniyle enerji değeri yüksektir.

Malzemeler

Hamur için:

1 su bardağı su

100 gram tereyağı

1 su bardağı un

3 adet yumurta

1 tutam tuz

Krema için:

2,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilin

Çikolata sos için:

1 su bardağı süt

100 gram bitter çikolata

1 tatlı kaşığı tereyağı

Profiterol yapımında ilk adım hamurun doğru kıvamda hazırlanmasıdır. Su ve tereyağı tencereye alınır, kaynamaya başladığında un tek seferde eklenir ve tahta kaşıkla hızlı biçimde karıştırılır. Karışım toparlanıp tencere tabanından ayrılana kadar pişirilir. Ocaktan alınan hamur birkaç dakika ılımaya bırakılır. Ilıdıktan sonra yumurtalar tek tek eklenir ve her eklemeden sonra pürüzsüz kıvam elde edilene kadar karıştırılır. Elde edilen hamur sıkma torbasına alınır ve yağlı kağıt serili tepsiye ceviz büyüklüğünde parçalar sıkılır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kapak açılmadan yaklaşık yirmi beş dakika pişirilir. Pişen toplar fırından çıkarıldığında içleri boş ve hafif kabarık olur.

Krema hazırlanırken süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarısı tencereye alınır ve orta ateşte sürekli karıştırılarak koyulaşana kadar pişirilir. Ocaktan alındıktan sonra vanilin eklenir ve üzeri kabuk tutmaması için kapatılır. Soğuyan kremadan küçük delik açılan profiterol toplarının içine doldurulur. Çikolata sos için süt ısıtılır, içine parçalanmış çikolata eklenir ve karıştırılarak eritilir. Tereyağı eklenip parlaklık kazandırılır. Servis tabağına dizilen doldurulmuş topların üzerine çikolata sos gezdirilir. Evde hazırlanan profiterol dinlendirildiğinde kıvamı oturur ve tatlar dengelenir. Doğru pişirme süresi ve kremanın pürüzsüz yapısı sayesinde dışı hafif çıtır, içi yumuşak bir tatlı elde edilir.

Profiterol yoğun kremalı ve çikolatalı yapıya sahip olduğu için yanında daha hafif eşlikçiler tercih edildiğinde tatlı daha rahat tüketilir. En sık seçilen içecek sade filtre kahve ya da Türk kahvesidir; kahvenin acımsı aroması çikolatanın tatlılığını dengeler. Çay da iyi bir eşlikçi olur, özellikle açık demlenmiş siyah çay ağızda kalan şeker tadını toparlar. Soğuk sunum sevenler için sade maden suyu ferahlatıcı etki sağlar. Tatlı tabağına birkaç dilim çilek, muz ya da portakal eklemek hem renk hem tazelik kazandırır, meyvenin doğal asiditesi kremanın yoğunluğunu yumuşatır.

Ev sunumlarında profiterolün yanına bir top sade dondurma ekleyenler de olur; soğuk dondurma ile yumuşak hamur birleştiğinde farklı bir doku oluşur. Hafif yoğurtlu meyve sosları ya da vanilyalı süt de alternatif içecek olarak tercih edilebilir. Doğru içecek ve küçük meyve eşlikleri ile birlikte profiterol hem akşam tatlısı hem davet sofralarında daha dengeli ve keyifli bir sunum haline gelir.

DOĞAL PROFİTEROL PÜF NOKTASI

Profiterol yapmak zor değildir fakat dikkat ve sabır ister. Hamur aşaması en hassas bölümdür; su ve tereyağı kaynadıktan sonra un eklenmeli ve karışım toparlanana kadar pişirilmelidir. Başarılı sonuç almak hamurdan kremaya kadar her aşamada özen ister. Öncelikle hamur yapımında kullanılan tereyağı gerçek tereyağı olmalı, margarin tercih edilmemelidir çünkü yağın kalitesi kabarma ve doku üzerinde doğrudan etki yaratır. Un tencereye tek seferde eklenmeli ve karışım mutlaka toparlanana kadar pişirilmelidir, aksi halde hamur fırında yeterince kabarmaz. Yumurtalar hamur ılıdıktan sonra eklenmelidir, sıcak hamura yumurta konulduğunda pişer ve pürüzlü yapı oluşur.

Yumurtalar tek tek katılmalı, her eklemeden sonra hamur parlak ve akışkan hale gelene kadar karıştırılmalıdır. Fırın mutlaka önceden ısıtılmalı ve profiteroller pişerken ilk yirmi dakika kapağı açılmamalıdır, erken açılan fırın hamurun sönmesine yol açar. Pişen toplar fırından çıkarıldığında birkaç dakika tepside bekletilirse iç buhar dengelenir. Krema hazırlanırken süt soğukken tüm kuru malzemeler karıştırılmalı ve pişirme boyunca sürekli karıştırma yapılmalıdır, bu yöntem topak oluşumunu engeller. Krema ocaktan alındıktan sonra üzeri streçle kapatılırsa kabuk bağlamaz.

Çikolata sosunda gerçek bitter çikolata kullanmak tat derinliğini artırır, hazır soslar yerine eritme yöntemi tercih edildiğinde daha doğal sonuç elde edilir. Profiterol toplarının içi tamamen soğuduktan sonra krema doldurulmalıdır, sıcak toplar kremayı sulandırır. Tatlı hazırlandıktan sonra buzdolabında kısa süre dinlendirilirse hem krema hem çikolata daha dengeli hale gelir. Ev yapımı doğal profiterolde katkı maddesi yer almadığı için taze tüketmek en iyi sonucu verir. Bu ayrıntılara dikkat edildiğinde dışı hafif çıtır, içi yumuşak, aroması temiz bir profiterol hazırlanabilir.