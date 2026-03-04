Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Evde şekerpare nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı şekerpare tarifi

        Evde şekerpare nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı şekerpare tarifi

        Şekerpare, tereyağlı ve yumurtalı bir hamurla hazırlanan, fırında pişirildikten sonra şeker şerbetiyle buluşturulan klasik bir şerbetli tatlıdır. Küçük oval ya da yuvarlak şekiller verilerek hazırlanır, üzeri genellikle yumurta sarısı sürülüp fındık ya da bademle süslenir. Piştikten sonra soğuk şerbet dökülerek dinlendirilir ve bu sayede iç dokusu yumuşar, şerbeti dengeli biçimde çeker. Dışı hafif kızarmış, içi ağızda dağılan yapısıyla bilinir. Ev mutfağında da kolayca yapılabilen şekerpare, çay saatlerinde ve misafir sofralarında sık tercih edilen geleneksel tatlılardan biridir. Peki, evde şekerpare nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 12:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde şekerpare nasıl yapılır?

        EVDE ŞEKERPARE TARİFİ

        Şekerparenin kalori değeri kullanılan yağ miktarına, şerbet yoğunluğuna ve porsiyon büyüklüğüne göre değişir. Ortalama ölçülerle hazırlanmış 1 adet orta boy şekerpare yaklaşık 120–150 kalori içerir. 3 adetlik bir porsiyon ise ortalama 360–450 kalori civarındadır. Enerjinin büyük bölümü hamurdaki tereyağı ve şerbetten gelen şekerden sağlanır. Ev yapımı tariflerde yağ ve şeker miktarı azaltıldığında toplam kalori bir miktar düşürülebilir.

        Malzemeler

        Hamur için

        • 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
        • Yarım çay bardağı sıvı yağ
        • Yarım su bardağı pudra şekeri
        • 1 adet yumurta
        • 1 paket vanilin
        • 1 paket kabartma tozu
        • 2,5–3 su bardağı un

        Üzeri için

        REKLAM
        • 1 adet yumurta sarısı
        • 1 adet fındık ya da badem

        Şerbet için

        • 2 su bardağı toz şeker
        • 2 su bardağı su
        • Birkaç damla limon suyu

        Evde şekerpare hazırlarken ilk adım şerbetle başlar. Şeker ve su tencereye alınır, kaynamaya başladıktan sonra limon suyu eklenir ve üç dört dakika daha kaynatılır. Şerbet ocaktan alınır ve tamamen soğumaya bırakılır. Tatlının güzel çekmesi bu aşamaya bağlıdır. Hamur için tereyağı, sıvı yağ, pudra şekeri ve yumurta geniş bir kaba alınır, pürüzsüz yapı oluşana kadar karıştırılır. Vanilin ve kabartma tozu eklenir. Un azar azar ilave edilir ve yumuşak kıvamlı bir hamur yoğrulur. Hamur ele yapışmayan, rahat şekil alan yapıda olmalıdır. Hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılır, avuç içinde yuvarlanır ve hafif oval form verilir. Yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı biçimde dizilir.

        Üzerlerine yumurta sarısı sürülür ve ortalarına birer adet fındık ya da badem yerleştirilir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık yirmi beş dakika pişirilir. Fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine soğuk şerbet dökülür. Tatlılar şerbeti çekene kadar oda sıcaklığında dinlendirilir. Dinlendikçe iç dokusu yumuşar ve şerbet dengeli biçimde yayılır. Evde yapılan şekerpare birkaç saat sonra servis kıvamına ulaşır. Doğru kıvamda hamur, iyi ayarlanmış şerbet ve yeterli dinlendirme süresiyle dışı hafif kızarmış, içi yumuşak ve aroması temiz bir şekerpare elde edilir. Ev sofralarında çay yanında ya da misafir sunumlarında rahatlıkla yer bulur.

        REKLAM

        Şekerpare yoğun şerbetli yapıya sahip olduğu için yanında daha hafif ve ferahlatıcı eşlikçiler tercih edildiğinde tatlı daha rahat tüketilir. En yaygın eşlikçi sade çaydır; çayın sıcaklığı şekerparenin tatlılığını dengeler ve ağızda kalan şeker tadını toparlar. Türk kahvesi de iyi bir alternatiftir, kahvenin acımsı aroması şerbetin yoğunluğunu bastırır. Soğuk içecek olarak sade maden suyu ferahlatıcı etki sağlar. Tatlı tabağına birkaç dilim portakal, mandalina ya da çilek eklemek şekerparenin ağırlığını hafifletir ve meyvenin doğal asiditesiyle denge kurulur.

        Ev sunumlarında az miktarda kaymak ya da sade dondurma eşlik ettiğinde tatlı daha yumuşak bir lezzet kazanır. Bazı sofralarda şekerparenin yanına cevizli ya da fıstıklı küçük atıştırmalıklar eklenir, bu da doku çeşitliliği sağlar. Doğru içecek ve hafif meyve dokunuşlarıyla birlikte şekerpare hem çay saatlerinde hem misafir sofralarında daha dengeli ve keyifli bir tatlı haline gelir.

        DOĞAL ŞEKERPARE YAPMANIN PÜF NOKTASI

        Şekerpare yapmak zor değildir fakat birkaç temel aşamaya dikkat edilmesi gerekir. Hamurun yumuşak kıvamda hazırlanması, şerbetin önceden yapılıp soğutulması ve fırın ısısının doğru ayarlanması sonucu belirleyen en önemli noktalardır. Malzemeler evde kolay bulunan ürünlerden oluşur ve hazırlık süreci uzun sürmez. Şekil verme kısmı da pratiktir, elde yuvarlanıp hafif oval form verilir. Şerbetli tatlılara yeni başlayanlar için ilk denemede küçük ölçülerle çalışmak fayda sağlar. Ölçülere sadık kalındığında ve şerbet sıcaklığı doğru ayarlandığında ev ortamında başarılı ve lezzetli şekerpare hazırlamak mümkündür.

        Doğal şekerpare yaparken lezzetli ve ağızda dağılan bir sonuç elde etmek birkaç önemli ayrıntıya bağlıdır. Öncelikle kullanılan tereyağının oda sıcaklığında olması gerekir, soğuk yağ hamurun tam bütünleşmesini engeller. Pudra şekeri tercih edilmesi hamurun daha pürüzsüz olmasını sağlar. Un mutlaka azar azar eklenmelidir, fazla un şekerparenin sertleşmesine yol açar; hamur yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda kalmalıdır. Yoğurma işlemi uzun tutulmamalı, malzemeler birleştiği anda bırakılmalıdır çünkü fazla yoğrulan hamur yağ salmaya başlar. Şerbet mutlaka önceden hazırlanmalı ve tamamen soğutulmalıdır, sıcak tatlıya sıcak şerbet dökülürse şekerpare hamurlaşır.

        Fırından çıkan şekerparelerin ilk sıcaklığı geçmeden soğuk şerbet verilmesi iç dokunun dengeli biçimde şerbet çekmesini sağlar. Yumurta sarısı sürerken çok bastırılmamalıdır, aksi halde üzeri sertleşir. Tatlıların tepsiye aralıklı dizilmesi pişerken yayılmalarını önler. Fırın önceden ısıtılmalı ve orta raf kullanılmalıdır, altı hızlı kızaran şekerpare içini tam pişiremez. Şerbet döküldükten sonra tatlıların üzeri kapatılmamalı, oda sıcaklığında dinlendirilmelidir; bu adım parlak yüzey oluşmasına yardımcı olur. Ev yapımı doğal şekerparede aroma artırmak isteyenler hamura çok az limon kabuğu rendesi ekleyebilir. Tüm bu ayrıntılara dikkat edildiğinde dışı hafif kızarmış, içi yumuşak, şerbeti dengeli çekmiş ve katkısız bir şekerpare elde edilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Araç muayene randevusu' dolandırıcılığına 14 ilde 'Son istasyon' operasyonu: 25 tutuklama

        Diyarbakır merkezli 14 ilde 'araç muayene randevusu' adı altında sahte internet sitesi açarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik düzenlenen 'Son İstasyon' operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 25'i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin 810 milyon TL olduğu belirlendi. (DHA...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        "Otopsi yapmayı öğrendim"
        "Otopsi yapmayı öğrendim"
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Canavar anne hakkında karar!
        Canavar anne hakkında karar!
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!