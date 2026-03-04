Evde şekerpare nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı şekerpare tarifi

EVDE ŞEKERPARE TARİFİ

Şekerparenin kalori değeri kullanılan yağ miktarına, şerbet yoğunluğuna ve porsiyon büyüklüğüne göre değişir. Ortalama ölçülerle hazırlanmış 1 adet orta boy şekerpare yaklaşık 120–150 kalori içerir. 3 adetlik bir porsiyon ise ortalama 360–450 kalori civarındadır. Enerjinin büyük bölümü hamurdaki tereyağı ve şerbetten gelen şekerden sağlanır. Ev yapımı tariflerde yağ ve şeker miktarı azaltıldığında toplam kalori bir miktar düşürülebilir.

Malzemeler

Hamur için

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2,5–3 su bardağı un

Üzeri için

1 adet yumurta sarısı

1 adet fındık ya da badem

Şerbet için

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Evde şekerpare hazırlarken ilk adım şerbetle başlar. Şeker ve su tencereye alınır, kaynamaya başladıktan sonra limon suyu eklenir ve üç dört dakika daha kaynatılır. Şerbet ocaktan alınır ve tamamen soğumaya bırakılır. Tatlının güzel çekmesi bu aşamaya bağlıdır. Hamur için tereyağı, sıvı yağ, pudra şekeri ve yumurta geniş bir kaba alınır, pürüzsüz yapı oluşana kadar karıştırılır. Vanilin ve kabartma tozu eklenir. Un azar azar ilave edilir ve yumuşak kıvamlı bir hamur yoğrulur. Hamur ele yapışmayan, rahat şekil alan yapıda olmalıdır. Hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılır, avuç içinde yuvarlanır ve hafif oval form verilir. Yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı biçimde dizilir.

Üzerlerine yumurta sarısı sürülür ve ortalarına birer adet fındık ya da badem yerleştirilir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık yirmi beş dakika pişirilir. Fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine soğuk şerbet dökülür. Tatlılar şerbeti çekene kadar oda sıcaklığında dinlendirilir. Dinlendikçe iç dokusu yumuşar ve şerbet dengeli biçimde yayılır. Evde yapılan şekerpare birkaç saat sonra servis kıvamına ulaşır. Doğru kıvamda hamur, iyi ayarlanmış şerbet ve yeterli dinlendirme süresiyle dışı hafif kızarmış, içi yumuşak ve aroması temiz bir şekerpare elde edilir. Ev sofralarında çay yanında ya da misafir sunumlarında rahatlıkla yer bulur.

Şekerpare yoğun şerbetli yapıya sahip olduğu için yanında daha hafif ve ferahlatıcı eşlikçiler tercih edildiğinde tatlı daha rahat tüketilir. En yaygın eşlikçi sade çaydır; çayın sıcaklığı şekerparenin tatlılığını dengeler ve ağızda kalan şeker tadını toparlar. Türk kahvesi de iyi bir alternatiftir, kahvenin acımsı aroması şerbetin yoğunluğunu bastırır. Soğuk içecek olarak sade maden suyu ferahlatıcı etki sağlar. Tatlı tabağına birkaç dilim portakal, mandalina ya da çilek eklemek şekerparenin ağırlığını hafifletir ve meyvenin doğal asiditesiyle denge kurulur.

Ev sunumlarında az miktarda kaymak ya da sade dondurma eşlik ettiğinde tatlı daha yumuşak bir lezzet kazanır. Bazı sofralarda şekerparenin yanına cevizli ya da fıstıklı küçük atıştırmalıklar eklenir, bu da doku çeşitliliği sağlar. Doğru içecek ve hafif meyve dokunuşlarıyla birlikte şekerpare hem çay saatlerinde hem misafir sofralarında daha dengeli ve keyifli bir tatlı haline gelir.

DOĞAL ŞEKERPARE YAPMANIN PÜF NOKTASI

Şekerpare yapmak zor değildir fakat birkaç temel aşamaya dikkat edilmesi gerekir. Hamurun yumuşak kıvamda hazırlanması, şerbetin önceden yapılıp soğutulması ve fırın ısısının doğru ayarlanması sonucu belirleyen en önemli noktalardır. Malzemeler evde kolay bulunan ürünlerden oluşur ve hazırlık süreci uzun sürmez. Şekil verme kısmı da pratiktir, elde yuvarlanıp hafif oval form verilir. Şerbetli tatlılara yeni başlayanlar için ilk denemede küçük ölçülerle çalışmak fayda sağlar. Ölçülere sadık kalındığında ve şerbet sıcaklığı doğru ayarlandığında ev ortamında başarılı ve lezzetli şekerpare hazırlamak mümkündür.

Doğal şekerpare yaparken lezzetli ve ağızda dağılan bir sonuç elde etmek birkaç önemli ayrıntıya bağlıdır. Öncelikle kullanılan tereyağının oda sıcaklığında olması gerekir, soğuk yağ hamurun tam bütünleşmesini engeller. Pudra şekeri tercih edilmesi hamurun daha pürüzsüz olmasını sağlar. Un mutlaka azar azar eklenmelidir, fazla un şekerparenin sertleşmesine yol açar; hamur yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda kalmalıdır. Yoğurma işlemi uzun tutulmamalı, malzemeler birleştiği anda bırakılmalıdır çünkü fazla yoğrulan hamur yağ salmaya başlar. Şerbet mutlaka önceden hazırlanmalı ve tamamen soğutulmalıdır, sıcak tatlıya sıcak şerbet dökülürse şekerpare hamurlaşır.

Fırından çıkan şekerparelerin ilk sıcaklığı geçmeden soğuk şerbet verilmesi iç dokunun dengeli biçimde şerbet çekmesini sağlar. Yumurta sarısı sürerken çok bastırılmamalıdır, aksi halde üzeri sertleşir. Tatlıların tepsiye aralıklı dizilmesi pişerken yayılmalarını önler. Fırın önceden ısıtılmalı ve orta raf kullanılmalıdır, altı hızlı kızaran şekerpare içini tam pişiremez. Şerbet döküldükten sonra tatlıların üzeri kapatılmamalı, oda sıcaklığında dinlendirilmelidir; bu adım parlak yüzey oluşmasına yardımcı olur. Ev yapımı doğal şekerparede aroma artırmak isteyenler hamura çok az limon kabuğu rendesi ekleyebilir. Tüm bu ayrıntılara dikkat edildiğinde dışı hafif kızarmış, içi yumuşak, şerbeti dengeli çekmiş ve katkısız bir şekerpare elde edilir.