Evde sosisli nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı sosisli tarifi

EVDE SOSİSLİ TARİFİ

Sosislinin yanına en iyi giden eşlikçiler genelde hafif ama lezzeti tamamlayan atıştırmalıklardır. Patates kızartması klasik tercihtir; sosislinin tuzlu yapısıyla iyi denge kurar. Daha hafif bir tabak için coleslaw ya da sade yeşil salata eklenebilir. Turşu çeşitleri, özellikle salatalık turşusu, yağlı tadı kırar ve ferahlık verir. Evde hazırlanıyorsa mısır salatası, küçük patates salatası ya da sotelenmiş sebzeler de güzel eşlik eder. İçecek tarafında ayran ya da soğuk içecekler tercih edilir. Sosislinin yanına ağır yemekler yerine pratik ve hafif tamamlayıcılar seçildiğinde hem tabağın dengesi korunur hem de keyifli bir öğün ortaya çıkar.

Malzemeler

4 adet sosis

4 adet sandviç ekmeği ya da hot dog ekmeği

1 yemek kaşığı tereyağı ya da sıvı yağ

1 adet küçük soğan (isteğe bağlı)

1 adet kapya biber (isteğe bağlı)

Ketçap

Hardal

Mayonez (isteğe bağlı)

Turşu (isteğe bağlı)

Rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)

Evde sosisli hazırlamak oldukça pratiktir fakat küçük dokunuşlarla lezzeti belirgin şekilde artırmak mümkündür. Öncelikle sosislerin üzeri bıçakla çok hafif çizilir. Bu işlem pişerken patlamalarını önler ve içinin daha dengeli ısınmasını sağlar. Tavaya tereyağı ya da sıvı yağ alınır ve orta ateşte ısıtılır. Sosisler tavaya yerleştirilir ve her tarafı eşit şekilde kızarana kadar çevrilerek pişirilir. Yaklaşık 4–5 dakika yeterlidir. Çok uzun süre pişirilen sosis sertleşir.

İsteğe bağlı olarak aynı tavada ince doğranmış soğan ve kapya biber birkaç dakika sotelenebilir. Bu karışım sosisliye ekstra aroma katar. Bu sırada ekmekler ortadan kesilir ve ister tavada ister fırında hafifçe ısıtılır. Ilık ekmek sosları daha iyi tutar ve sandviçin iç yapısını yumuşak bırakır. Isınan ekmeklerin içine önce sosis yerleştirilir. Üzerine sotelenmiş soğan ve biber eklenebilir. Ardından ketçap, hardal ve isteğe bağlı mayonez sıkılır. Turşu dilimleri eklenerek tat dengesi sağlanır. Daha doyurucu bir versiyon için rendelenmiş kaşar peyniri serpilip sandviç kısa süre fırına verilebilir; peynir eridiğinde iç dokusu daha kremamsı olur.

Evde yapılan sosislide en önemli nokta sosisin kurutulmaması ve ekmeğin çok kızartılmamasıdır. Ekmek sert olursa tüm lezzet kaybolur. Soslar ölçülü kullanılmalıdır; fazla sos sosisin tadını bastırır. Sosis sıcak, ekmek ılık olmalıdır. Doğru pişirme ve dengeli malzeme kullanımıyla ev ortamında da yumuşak iç dokulu, aroması yerinde ve sokak lezzetine yakın bir sosisli hazırlanabilir. Sosislinin kalori değeri kullanılan sosisin türüne, ekmeğin boyutuna ve eklenen soslara göre değişir.

Standart bir sosisli sandviç (1 adet sosis + hot dog ekmeği + az sos) ortalama 250 ila 300 kalori içerir. Ketçap, mayonez ve peynir eklendiğinde bu değer 350 kaloriye, bol soslu ve kaşarlı versiyonlarda ise 400 kaloriye kadar çıkabilir. Enerjinin büyük kısmı sosis ve ekmekten gelen yağ ve karbonhidrattan oluşur. Protein oranı orta seviyededir. Evde hazırlanırken sos miktarını azaltmak ve tam buğday ekmeği tercih etmek kalori dengesini biraz daha aşağı çekebilir.

Doğal sosisli evde hazırlanmış, katkısız etten yapılan bir sosisli; nitrit, koruyucu ve yapay aroma içermediği için market tipi işlenmiş sosislere göre daha kontrollü ve daha temiz içerikli sayılabilir. Ancak yine de sosis kırmızı veya işlenmiş et grubuna girer ve yüksek ısıda pişirilir. Bu da sık tüketildiğinde sindirim sistemi ve kalp sağlığı açısından ideal bir tercih olmadığı anlamına gelir.

KOLAY SOSİSLİ PÜF NOKTASI

Kolay sosisli hazırlarken lezzeti belirleyen en önemli noktalar sosisin doğru pişirilmesi, ekmeğin yumuşak kalması ve sos dengesinin iyi ayarlanmasıdır. Öncelikle sosisler pişirmeden önce bıçakla hafifçe çizilmelidir; bu küçük kesikler hem patlamayı önler hem de ısının iç kısma eşit dağılmasını sağlar. Tavayı orta ateşte ısıtmak gerekir. Çok yüksek ateş sosisin dışını hızla kızartır, içi soğuk kalır; düşük ateş ise sosisin suyunu salmasına ve lastik gibi olmasına yol açar. Yağ miktarı abartılmamalıdır, sosis zaten kendi yağını bırakır. Her yüzeyi kısa aralıklarla çevirmek daha dengeli kızarma sağlar.

Ekmek kısmı da en az sosis kadar önemlidir. Sandviç ekmeği ya da hot dog ekmeği mutlaka hafif ısıtılmalı ama kızartılmamalıdır; sertleşen ekmek tüm sandviçin dokusunu bozar. Isıtılmış ekmek sosları daha iyi tutar ve iç harcın suyunu emer. Soğan ya da biber eklenecekse ayrı tavada kısa süre sotelenmelidir, çiğ bırakılırsa baskın koku yapar. Sos kullanırken ölçülü davranmak gerekir. Fazla ketçap veya mayonez sosisin tadını bastırır. Önce sosis yerleştirilir, ardından ince kat sos eklenir. Turşu ya da lahana turşusu gibi ekşi eşlikçiler yağlı yapıyı dengeler.

Peynir eklenecekse sandviç kısa süre fırına verilerek eritilmelidir; tavada eklenen peynir homojen dağılmaz. Servis zamanı da önemlidir. Sosis sıcak, ekmek ılık olmalıdır. Bekletilen sosisli içten buhar yapar ve yumuşar. Evde yapılan sosislide en sık yapılan hata acele etmektir. Sosisleri kurutmadan pişirmek, ekmeği yakmadan ısıtmak ve malzemeleri sırayla yerleştirmek bir araya geldiğinde dışarıda yenilenlere yakın, yumuşak iç dokulu ve aroması dengeli bir sonuç elde edilir.