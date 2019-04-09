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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde dün gece saatlerinde bir apartman dairesinden sesler duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, pencereden içeriye girdiklerinde salonda elleri ile ayakları bağlı ve boğularak öldürülmüş Hayat Meşail'in cesediyle karşılaştı.
DHA'nın haberine göre, çevredeki görgü tanıklarını dinleyen polis ekipleri, Hayat Meşail'in eşi Ali H. ile bir kişinin daha polis ekipleri gelmeden pencereden çıkarak kaçtıklarını öğrendi. Çevrede araştırma yapan polis, şüphelilerden K.J.'yi gözaltına aldı. Polis ekiplerine ifade veren şüpheli K.J., cinayeti Hayat Meşail'in dini nikahlı eşi Ali H.'nin işlediğini, evdeki tüm altınları alarak kaçtığını söyledi.
AYNI EVDE İKİNCİ CESET BULUNDU
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde yaptıkları detaylı aramada yatak odası bölümündeki dağınıklığı fark etti. Buradaki halı, valiz ve parke parçalarını kaldıran ekipler, çuvalın içerisinde elleri ile ayakları bağlanmış bir kadın cesedi daha buldu. Cesedin, Hayat Meşail'in annesi Sabah Meşail'e ait olduğu tespit edildi.
KATİL ZANLISI KOCA ALTINLARI ALIP KAÇMIŞ
Gözaltındaki K.J., ifadesinde, Hayat Meşail ile annesi Sabah Meşail'in yüklü miktarda altınları bulunduğunu ve Ali H.'ye vermediklerini, Ali H.'nin da bu sebepten dolayı cinayeti işleyerek altınları alıp kaçtığını söyledi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin katil zanlısı Ali H.'yi yakalamak için çalışmaları sürüyor.
AĞIZLARI BANTLANIP, İPLE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞLER
Hayat Meşail ve annesi Sabah Meşail'e ait cesetler, savcının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Buradaki ilk rapora göre, her iki cesette de ateşli silah ya da kesik izini rastlanmadığı, önce ağızlarının bantlandığı daha sonra da iple boğularak öldürdükleri tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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