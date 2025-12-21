'Evde Tek Başına' oyuncuları 35 yıl sonra buluştu

Bazı filmlerin etkisi asla geçmez. 'Evde Tek Başına' (Home Alone) serisi de onlardan biri. Serinin ilk filmi, 1990'da vizyona girerken 35 yıl sonra bile milyonlarca insanın hafızasında yer almaya devam ediyor.

'Evde Tek Başına'nın başrol oyuncuları, 35 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

Filmin baş kahramanı olan yaramaz 'Kevin McCallister' karakterini canlandıran Macaulay Culkin, diğer oyuncular Joe Pesci ve Daniel Stern ile sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi.

Sosyal medyada dolaşan fotoğraflarda Macaulay Culkin, Joe Pesci ve Daniel Stern birlikte bir restoranda buluşmuş görünüyor. Üçlünün Dubai'de bir mekânda buluştuğu öğrenildi.

Fotoğrafların internette dolaşıma girmesiyle, 'Evde Tek Başına' hayranları heyecan ve sevinç duygusunu bir arada yaşadı. Bazıları, yeni bir devam filminin geleceği beklentisi taşıdığını sosyal medyada dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı; "Onlarla ilgili yeni bir film hayal edin. 'Kevin', artık bir baba olarak oğlunu evde unutuyor. Ve suçlular olay yerine geri dönüyor" mesajını paylaştı.

Komedi / macera türündeki filmde, 'Kevin' (Macaulay Culkin) aldığı ceza üzerine geceyi evlerinin çatı katında geçirirken, ertesi gün yatağında uyandığında ailesinin evde olmadığını, tatile giderken onu unuttuklarını fark ediyor. 'Kevin', yalnızlığın keyfini çıkarırken, eve gözlerini dikmiş olan iki hırsızı evden uzaklaştırmak için mücadeleye başlıyor.