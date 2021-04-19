Sakarya, Karabük ve Bolu'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 819 kişiye 723 bin 245 lira para cezası

Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Sorusu vatandaşlar tarafından meraka konusu olu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'evde teravih namazı' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DİYANET'TEN TERAVİH NAMAZI AÇIKLAMASI

Ramazan ayına günler kala Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" dedi.

Erbaş, "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız" diye konuştu.

EVDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Bütün dünyada Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl Ramazan ayı içerisinde topluluk olarak ve camide cemaatler teravih namazı kılınmayacaklar. Teravih namazından mahrum kalmak istemeyen ve evde kılmak isteyen Müslümanlar evde teravih namazı kılınabilir mi? Teravih namazı nasıl kılınır? Gibi sorularına cevap aramaya başladı. Peki, Teravih namazı evde kılınır mı, hükmü nedir? Tek başına evde teravih namazı nasıl kılınır? Konu ile ilgili bütün detayları sizler için araştırdık.

Teravih namazı yirmi rekâttır.

Erkekler ve kadınlar için sünnet-i hüdâ’dır. Ramazan ayında kılınır ve oruç tutamayan kişilerinde de teravih namazını kılmaları sünnettir.

Teravih namazının camide ve topluluk olarak cemaatle kılınması sünnettir ve sevabı çoktur. Ancak evde tek başına da kılınabilir.

Gönüllerin Sultanı Peygamber Efendimiz Hz Muhammet Mustafa (S.A.V) teravih namazı ile ilgili şöyle buyurmuştur: “Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini ibadetle geçiren (teravih namazını kılan) kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, İman, 27)

Teravih namazı, yatsı namazından sonra kılınması gereken bir namazdır ve yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ise Ramazan ayı boyunca teravih namazından sonra kılınır ancak teravihten önce de kılınabilir.

Teravih namazı her iki rekâtın sonunda selam verilerek kılınır ve sonlandırılır ancak dört rekâtta bir selam verilerek de kılınmasında da bir sakınca bulunmamaktadır. Teravih namazı sonradan kaza edilemeyecek bir namazdır ve vaktinde kılınması gerekmektedir.

Teravih namazının tamamı yani kılınacak bütün rekâtları tek namaz hükmünde olmasından dolayı bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namaz bitirilmiş olduğundan, yeniden namaza başlarken niyet edilmesi ihtiyata daha uygun olacaktır.

Teravih namazından önce yatsı namazının sünneti kılınmalıdır ardından yatsı namazının farzı kılınır son olarak farzın ardından yatsı namazının son 2 rekât sünneti kılınarak teravih namazı için niyet edilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasının daha uygun olduğu belirtilmişse de 4'er rekat olarak da kılınmasında sakınca bulunmaktadır.

Teravih namazı nasıl kılınır?

Niyet:

“Euzü Besmele” çekilerek teravih namazına niyet edilir. “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için teravih namazını kılmaya” diye niyet edilir ve sonra tekbir alınarak eller bağlanır.

Rekat

Sırasıyla önce "Sübhaneke duası" okunur, ardından "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure ya da zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Ardından rükû ve secde yapılarak ilk rekât tamamlanmış olur.

Rekat

İkinci rekâta başlarken önce “Besmele” çekilir, ardından “Fatiha ve zammı sure" okunur rükû ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. Eğer teravih namazını İki rekât şeklinde kılacaksanız "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla birlikte Rabbena duaları" okunur ve selam verilerek tamamlanır. Yalnız eğer 4 rekât olarak kılacaksanız ilk tahiyyata oturulduğunda bu sefer de "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları" okunur ve sonrasında üçüncü rekâta kalkılır.

Rekat

Öncelikle “Besmele” çekilir ve ardından "Sübhaneke", "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, sonrasında rükû ve secde edildikten sonra ardından dördüncü rekâta kalkılır.

Rekat

Son rekâtta da öncelikle "Besmele” çekilir ardından “Fatiha ve zammı sure" okunur, rükû ve secde yapılarak oturulur. Bu oturuşta öncelikle "Tahiyyat duası”, ardından “Salli-Barik ve Rabbena duaları"ı okunduktan sonra başımızla sağ ve sol tarafa selam verilerek 4 rekât olan namaz tamamlanır. Teravih namazını toplamda kaç rekât kılacaksanız, kılacağınız tüm rekâtlarda sıralama bu şekilde devam eder.

Teravih namazı bittikten sonra ardından vitir namazı kılınarak bitirilir.