Evdeki meyvelerinizi değerlendirebileceğiniz meyveli kek tarifi

Evde bulunan taze meyveleri değerlendirmenin lezzetli bir yolu olan meyveli kek tarifini denemek ister misiniz? İsteğinize bağlı olarak içindeki malzemeleri şekillendirebileceğiniz bu tarif lezzetiyle sizi mutlu edebilir. İşte, pratik ve lezzetli meyveli kek tarifi!

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MEYVELİ KEK TARİFİ

Malzemeler (10 kişilik)

2 yumurta

1 su bardağı toz şeker

2.5 su bardağı un

125 gram tereyağı (veya 1 çay bardağı sıvı yağ)

100 gram kuru üzüm veya kayısı

2 adet elma veya evinizde olan çok sulu olmayan başka bir meyve(muz veya çilek olabilir)

50 gram istediğiniz bir kuruyemiş (fındık, badem veya ceviz gibi)

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tarçın

İsteğe bağlı portakal kabuğu rendesi