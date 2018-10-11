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Haberler > GÜNDEM > Adana'da polis 4 gün araştırdı, öğrendikleri hayrete düşürdü!

Evden giden eşini geri getirmek için, kendisi bıçaklayıp gasp edildiğini söyledi

Adana'da, evden ayrılan eşini geri döndürmek isteyen Hikmet Özgür, kendisini karın ve boğazından bıçaklayarak polisi aradı. Eve gelen ekiplere, 'Tanımadığım kişiler beni bağlayıp, bıçakladı. Ayrıca 300 lira paramı gasp ettiler' diyen Özgür'ün yalanını polis ortaya çıkardı.

11.10.2018 - 10:51 | Güncelleme: DHA

Olay, Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde yalnız yaşayan Hikmet Özgür, polisi arayıp, tanımadığı kişilerin eve gelerek kendisini bağladığını ve bıçaklayarak 300 lirasını aldıklarını söyledi. DHA'nın haberine göre, olayın ardından Gasp Büro Amirliği eve gelerek karın ve boğazından hafif şekilde bıçaklandığını gördü. Olay yerine ise 112'i ekipleri yaralı adamı hastane kaldırdı.

GASP YALANINI POLİS BOZDU

Olayın ardından, ekipler çevredeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 4 gün boyunca civarda araştırma yapan polis, olay saatinde apartmana giren kimsenin olmadığını saptadı.

Bunun üzerine ekipler, hastanede tedavi gören Özgür'ü sorguya aldı. Özgür ise, psikolojik sorunlarının olduğunu, eşinin eve dönmesi için böyle bir şey yaptığını söyleyerek "Bunalımdaydım, kendi kendime zarar verdim. Sonra beni başkasının bıçaklağını söyledim" dedi. Bunun üzerine ekipler, Özgür'e 'İntihara teşebbüs etme' suçundan idare para cezası kesti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 47 saniye önce
    İntihara teşebbüs etme'nin para cezası da mı var? Aklımı kaybedeceğim sanırım. Bu yüzden para cezası getiren yöneticilerin Allah cezasını versin. Yahu polisi boşuna upraştırmaktan kes cezayı. İntihar a teşebbüs edene para cezası kessen ne olur. Ölümünü mü kolaylaştıracaksın?
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