Everton, Jordan Pickford ile sözleşme uzattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol İngiltere
ABONE OL

Everton, Jordan Pickford ile sözleşme uzattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, 28 yaşındaki kaleci Jordan Pickford’ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu

Everton, Jordan Pickford ile sözleşme uzattı
İHA

Everton, tecrübeli kaleci Jordan Pickford'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Kariyerine Sunderland’de başlayan 28 yaşındaki eldiven, 2017 yılında Everton’a transfer olmuştu. İngiliz kaleci, bu sezon Premier Lig’de oynadığı 22 müsabakada kalesinde 30 gol görürken, 5 maçta ise gol yemedi.

Kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada duygularını aktaran Pickford, "Böylesine özel bir kulüpte bu yeni sözleşmeyi imzalamak benim için çok büyük bir olay. 22 yaşında katıldığım kulüpteki herkesten aldığım destek önemliydi. Ben ve ailem burada mutluyuz. Everton’ı seviyoruz” ifadelerini kullandı.


İngiltere Milli Takımı'nın formasını 50 kez sırtına geçiren başarılı eldiven, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yarı final, İtalya’daki 2020 Avrupa Şampiyonası’nda da final oynama başarısı göstermişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! - Son dakika Fenerbahçe FB haberleri
FUTBOL İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde 15 yıl sonra yeniden Sevilla'ya rakip oluyor - Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Siz bizi iyi tanırsınız!
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada? - Son dakika spor haberleri
FUTBOL Ülke puanı sıralamasında son durum!
Sevillalı yöneticilerden Fenerbahçe yorumu: Mağlup edilmesi zor!
FUTBOL "F.Bahçe'yi yenmek zor!"
TFF amatör liglerin takvimini açıkladı
FUTBOL TFF amatör liglerin takvimini açıkladı
Şenol Güneş'in Antalya maçı 11'i netleşiyor
FUTBOL Şenol Güneş'in 11'i netleşiyor
Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi tarihte oynanacak? Sevilla FB maçı hangi gün? UEFA Avrupa Ligi Sevilla Fenerbahçe maçı tarihleri ne zaman?
FUTBOL Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman ve hangi tarihte ...
SON DAKİKA | Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu! Sivasspor ve Başakşehir'in rakibi kim oldu?
FUTBOL İşte Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 16 turu eşleşmeleri (Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?)
FUTBOL Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
Basel - Trabzonspor maçının yazar yorumları! - Son dakika TS haberleri
FUTBOL Şanssızlık ve Lahoz!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.