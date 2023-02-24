Everton, Jordan Pickford ile sözleşme uzattı

İHA

Everton, tecrübeli kaleci Jordan Pickford'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Kariyerine Sunderland’de başlayan 28 yaşındaki eldiven, 2017 yılında Everton’a transfer olmuştu. İngiliz kaleci, bu sezon Premier Lig’de oynadığı 22 müsabakada kalesinde 30 gol görürken, 5 maçta ise gol yemedi.

Kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada duygularını aktaran Pickford, "Böylesine özel bir kulüpte bu yeni sözleşmeyi imzalamak benim için çok büyük bir olay. 22 yaşında katıldığım kulüpteki herkesten aldığım destek önemliydi. Ben ve ailem burada mutluyuz. Everton’ı seviyoruz” ifadelerini kullandı.



İngiltere Milli Takımı'nın formasını 50 kez sırtına geçiren başarılı eldiven, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yarı final, İtalya’daki 2020 Avrupa Şampiyonası’nda da final oynama başarısı göstermişti.