Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol İngiltere
ABONE OL

Everton Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Everton Liverpool derbisi hangi kanalda? S Sport nasıl izlenir?

İngiltere Premier Lig'in 14. haftası Mersyside derbisine sahne olacak. Ezeli rakipler Everton ve Liderpool, bir kez daha karşı karşıya gelecek. Peki büyük bir merakla beklenen Everton Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Everton Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Everton Liverpool derbisi hangi kanalda? S Sport nasıl izlenir?

Everton Liverpool maçı için geri sayım başlamış durumda. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki futbolseverlerin merakla beklediği Everton Liverpool derbisiyle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

EVERTON LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Everton Liverpool maçı bu akşam saat 23:15'de başlayacak.

EVERTON LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Everton Liverpool maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT NASIL İZLENİR?

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Portekiz Süper Lig'in ülkemizdeki yayıncı kuruluşu olan S Sport, Digiturk'te yer almıyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanalları; D Smart, Tivibu, Kablo TV, Turkcell TV+, Vodafone TV, S Sport Plus'tan aylık abonelik ücretiyle izlenebiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray Başkanı Burak Elmas merak edilenleri bir bir açıkladı!
FUTBOL Burak Elmas bir bir açıkladı!
Beşiktaş'ta yeniden Cenk Tosun sesleri! Geri dönüyor
FUTBOL Tosun Paşa dönüyor!
Avrupa, Galatasaray'a yaradı!
FUTBOL Üç yıldız yuvadan uçabilir
İrfan Can Kahveci'nin PFDK'ya sevkinin perde arkası!
FUTBOL İrfan Can sevkinin perde arkası!
Altınordu - 68 Aksaray Belediyespor: 1-3
FUTBOL Altınordu kupadan elendi
Çaykur Rizespor: 0 – Ankaraspor: 1
FUTBOL Çaykur Rize'ye kupa şoku!
Samsunspor: 4 – Uşak Spor: 0
FUTBOL Samsunspor'dan gol şov!
Son dakika! Beşiktaş'ta Pjanic şoku!
FUTBOL Beşiktaş'ta Pjanic şoku!
Sürmen: Biz taraftarlarla güçlüyüz
FUTBOL "Biz taraftarlarla güçlüyüz"
Sadık Baş: Hatayspor’da kalıcı olmak istiyorum
FUTBOL "Hatayspor’da kalıcı olmak istiyorum"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.