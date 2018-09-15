Everton - West Ham United rakamlar

İngiltere Premier Lig maçında Everton ile West Ham United, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. Everton, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. West Ham United son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 142 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Everton kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, West Ham United sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Everton son haftadaki West Ham United müsabasında 3-1 yenildi.

West Ham United ise Everton karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Everton, 3 gol attı ve 2 gol yedi.

West Ham United, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda West Ham United 1 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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