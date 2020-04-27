İHA

Şırnak Uludere’ye bağlı Şenoba beldesinde yaşayan Serdar Bulut’un evine kuşlar yaklaşık 7 yıl önce yuva yaptı.

İHA'nın haberine göre dışarıdan getirdikleri çamuru evin tavanına ustaca yerleştiren ve kendilerine yuva yapan kuşlar, evin müdavimi oldu.

İlkbahar aylarında yuva yaptıkları evin yolunu tutan kuşlar buraya ya ana giriş kapısından ya da pencereden giriyor.

“KUŞLAR ARTIK BİZDEN BİRİ”

Ev sahibi Ayyıldız mahalle muhtarı Serdar Bulut, kuşları oturma odalarında 7 yıldır misafir ettiklerini söyledi.

Bulut, “Kuşlar 7 yıldır bizimle, kışın gidip ilkbaharda tekrar geliyorlar. Kuş artık bizden biri gibi... Biz ona alıştık, o da bizden korkmuyor. Salonun penceresinden giriyor salon penceresini genelde açık bırakıyoruz, kapalı olsa bile evin giriş kapısından girip merdivenlerden yukarı çıkıyor. 7 ay bizimle kalıyor, bu süre zarfı içinde 2 defa kuluçkaya oturuyor ve toplamda 4 yavru dünyaya geliyor. Araştırdığım kadarıyla göçmen ve böcekle beslenen bir kırlangıç türü” dedi.