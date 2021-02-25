AA

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşayan iki çocuk annesi Zülal Bilgiç Beycan, hayvan pazarında anneleri olmayan üç kuzu görerek bakıma muhtaç hayvanları satın aldı.

AA'nın haberine göre kuzulara havaların soğuk olması nedeniyle evinde bakmaya başlayan Beycan, Karagözlü, Umut ve Feride adını verdiği kuzulara çocuklarının eski kıyafetlerini giydirerek biberonla beslemeye başladı.

Kuzularıyla aynı evde yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Beycan, onlar için babaannesinden kalan 70 yıllık çeyiz sandığından yuva yaptığını anlattı.

Beycan, kuzuları büyüyünce bahçeye alacaklarını, hayvancılıkla uğraşmayı düşündüklerini ifade etti.