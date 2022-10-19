Evini yaktı! Alevlerin arasında yangını izledi! 0:00 / 0:00

DHA

İzmir'in Buca ilçesinde, saat 04.00 sıralarında İnönü Mahallesi 677/4 sokakta, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.T. (40), evinde bulunan dini içerikli kitapları ve eşyaları yakarak sokağa attı.

İTFAİYE EKİBİ OLAY YERİNE GELDİ DHA'da yer alan habere göre olayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, sokakta yanan eşyaları ve kitapları yaptıkları müdahale ile söndürdü.

EVİN SALON KISMINDA YANGIN ÇIKARDI Bu sırada A.T., balkondan evini yakacağını söyleyerek içeriye gitti. Olay yerine gelen polis ekipleri A.T.'yi kapıyı açması yönünde ikna etmeye çalıştı fakat ikna olmayan A.T., evin salon kısmında yangın çıkarttı.

YANGINI SEYREDERKEN BULUNDU Alevleri gören itfaiye ekipleri, A.T.'yi çıkarmak için evin kapısını kırarak içeri girdi. Polis ekipleri ve itfaiye ekipleri tarafından yangının bulunduğu yerden kurtarılan A.T.'nin yangın sırasında bir koltukta otururken sigara içtiği ve yangını seyrettiği öğrenildi.