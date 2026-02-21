Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Evinin damında 3 ırktan 50 güvercin besliyor

        Evinin damında 3 ırktan 50 güvercin besliyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Murat Çağatay, babasından miras kalan güvercin beslemeyi 20 yıldır sürdürüyor. Evinin damında 3 ayrı ırktan 50 güvercin besleyip eğiten Çağatay, "Onlarla vakit geçirmek beni rahatlatıyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 12:06 Güncelleme: 21.02.2026 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babasından miras kaldı! Damda besliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Murat Çağatay, kuşlara olan sevgisi henüz 10 yaşında babasının yanında başladı.

        50 yıl boyunca kuşlara bakan babası yaşlanınca evcil güvercin sevgisini 20 sürdüren Çağatay, evinin damında 3 ayrı ırktan güvercin besliyor. Çağatay, kuşlara olan sevgisinin de tarif edilemez olduğunu söylüyor.

        "20 YILDIR TEK BAŞIMA İLGİLENİYORUM"

        Prodüksiyon işi yaptığını söyleyen Çağatay, "Güvercin beslemek babamdan bana geçen bir hobi. Babam yaklaşık 50 yıl boyunca evimizin damında güvercin besledi. 10 yaşımdan beri ben de onunla birlikte ilgileniyordum. Babam yaşlanınca hobisini bıraktı, ben de devam ettim. Yaklaşık 20 yıldır güvercinlerimle tek başıma ilgileniyorum" dedi.

        REKLAM

        "ONLARLA VAKİT GEÇİRMEK BENİ RAHATLATIYOR"

        Damda iki ayrı kümes yaptığını belirten Çağatay, kara kuyruk, buz damarı ve beyaz kapak olmak üzere 3 farklı ırk beslediğini söyledi. Boş zamanlarını güvercinleriyle geçirdiğini ifade eden Çağatay, "Düğünlerden geldiğimde mutlaka damda güvercinlerimle ilgileniyorum. Onlarla vakit geçirmek beni rahatlatıyor" diye konuştu.

        "BÜYÜDÜKLERİ YERE GELİP, KONABİLİYORLAR"

        Güvercinlerin bakımına özen gösterdiğini anlatan Çağatay, "Günde iki öğün sularını değiştiriyorum. Sabah ve akşam buğday veriyorum, öğlense vitaminli karışık yem veriyorum. Yavruların bir haftalık eğitim süreci oluyor. Antrenman yaptırıyoruz. Önce evi ve çevreyi tanımaya başlıyorlar ardından uçuruyoruz. Büyüdükleri yere gelip, konabiliyorlar" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 19 Şubat 2026 (Çocuklar Nasıl Silaha Dönüştürülüyor?)

        Sultanahmet'te ilk iftar heyecanı. İstanbul başsavcısı belli oldu. Erdoğan yeni bakanları kabul etti. Terörsüz Türkiye nasıl ilerleyecek? İnfazda nasıl değişiklikler olacak? Çocuklar nasıl silaha dönüştürülüyor? Örgüt çocukları nasıl tuzağa çekiyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #Güvercin
        #Hakkari
        #Yüksekova
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!