Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Evinin dış cephesini sarı kırmızıya boyayıp, onun ismini yazdı; Icardi de paylaştı

        Evinin dış cephesini sarı kırmızıya boyayıp, onun ismini yazdı; Icardi de paylaştı

        Dış cephe giydirme işiyle uğraşan Galatasaray taraftarı 36 yaşındaki Mehdi Keskinkılıç Diyarbakır'daki evinin dış cephesini sarı-kırmızı renklere boyadı ve 'M. Icardi' yazdı. Mauro Icardi ise, sosyal medyada beğeni alan görüntüleri kendi hesabından paylaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 18:04 Güncelleme: 06.04.2024 - 18:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinin dış cephesini boyayıp, onun ismini yazdı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır’da dış cephe giydirme işiyle uğraşan Galatasaray taraftarı Mehdi Keskinkılıç (36) evinin dış cephesini sarı-kırmızı renklere boyayarak orta bölümüne ‘M. Icardi’ yazdı. Sosyal medyada birçok beğeni alan görüntüleri Mauro Icardi de kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

        Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Kırsal Tokluca Mahallesi’nde yaşayan dış cephe giydirme ustası ve fanatik Galatasaray taraftarı Mehdi Keskinkılıç, evinin dış cephesini sarı-kırmızı renklere boyadı.

        Bununla da yetinmeyen Keskinkılıç, dış cephenin orta bölümüne de hayranı olduğu Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin ismini ve takımın logosunu işledi. Evin son hali sosyal medyada yayınlandı.

        Kısa sürede birçok paylaşım alan görüntüleri izleyen yıldız futbolcu Icardi, İnstagram hesabından görüntüleri sarı, kırmızı kalp ve aslan emojisiyle paylaştı. Paylaşım kısa sürede birçok beğeni aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Diyarbakır
        #icardi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
        YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
        Pazar yerinde 'bomba' paniği! Yakalandı
        Pazar yerinde 'bomba' paniği! Yakalandı
        "Derbi kardeşliğin simgesi olsun"
        "Derbi kardeşliğin simgesi olsun"
        2'si polis 10 kişi yaralanmıştı... Otogar kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı!
        2'si polis 10 kişi yaralanmıştı... Otogar kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı!
        Beşiktaş'a Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Beşiktaş'a Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı
        Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
        Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
        111 yaşındaki dünyanın en yaşlı adamı: Tamamen şans
        111 yaşındaki dünyanın en yaşlı adamı: Tamamen şans
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Cinsel istismar davasında DNA örnekleri unutulmuş!
        Cinsel istismar davasında DNA örnekleri unutulmuş!
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı