Evinin önünde vurulmuş halde bulundu!

Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Fidanbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Perihan Dikbaş (62), evinin önünde kafasından silahla vurulmuş halde bulundu.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Dikbaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 ÇOCUK ANNESİNİN ÖLÜMÜNDE SORUŞTURMA

İki çocuk annesi yaşlı kadının ölümü ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yaşlı kadının çevreden atılan bir maganda kurşunu nedeniyle mi yoksa bir cinayete mi kurban gittiği ile ilgili inceleme sürüyor.