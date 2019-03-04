Konya'nın Akören ilçesinde, 6 yaşındayken, evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Yasin Şahin'den 35 aydır haber alınamadı. Baba Yavuz Şahin (39),"Oğlumu o kadar aradılar; ama kimse bulamadı" dedi.

DHA'nın haberine göre, Akören'e bağlı, daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde yaşayan Ümmü-Yavuz Şahin çiftinin 5 çocuğundan Yasin, 4 Nisan 2016'da, Belkuyu Anaokulu'ndan döndükten sonra evlerinin önünde oynarken kayboldu. Yasin'in bulunması için aynı gün jandarma, AFAD ve köylüler tarafından arama çalışması başlatıldı. Evin çevresi, su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar ve mağaralar aranırken, ağaç ve çalılık dipleri de kontrol edildi.

24 GÜN BOYUNCA ARANDI

Çalışmalarda askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracı da kullanıldı. Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin'den gelen dalgıç polislerce sonar cihazlarıyla arama yapıldı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Çalışmalar, kaymakamlık tarafından 24 günün ardından sonlandırıldı.

ÖZEL EKİP DE İZİNE RASTLAMADI

İçişleri Bakanlığı'nca kayıp çocukların bulunması için Ankara'dan görevlendirilen polis ve askerlerden oluşan özel ekip, geçen yılın Temmuz ayında Konya'ya gelerek, çalışmaya başladı. Dosyayı yeniden açan özel ekip, emniyet ve jandarma yetkilileriyle görüşerek, daha önce yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ekip, aile ve mahalleli ile de görüştü. Özel ekip de kayıp Yasin'in izine rastlayamadı.

"YAŞIYORUZ AMA BİR DE BİZE SORSUNLAR"

Oğlunun 35 aydır kayıp olduğunu ve hiçbir haber alamadığını dile getiren Yavuz Şahin, ''Oğlumu o kadar aradılar; ama kimse bulamadı. Dile kolay, tam 35 ay oldu, Yasin'im gideli. Bazen böyle bir oğlum olduğunu bile unutuyorum. Hayatımız devam ediyor, yaşamaya devam ediyoruz; ama bir de gelip, bize sorsunlar" dedi.