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Evkur Yeni Malatyaspor: 4 - Demir Grup Sivasspor: 4 | MAÇ SONUCU

Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçının tüm detayları HTSPOR ARENA'da! Evkur Yeni Malatyaspor, 1-0 öne geçtiği maçın ilk 25 dakikasında 3 gol yiyerek geriye düştü! ikinci yarıda 3 gol bulan ev sahibi mücadeleden 1 puanla ayrılmayı başardı! Sivasspor'da Douglas kırmızı kart gördü, Muhammet Demir penaltı kaçırdı! Kırmızı-beyazlılar, büyük bölümünü skor üstünlüğüyle götürdüğü maçta 2 puan bıraktı! Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı nefesleri kesti!

07 Ekim 2018 Pazar, 15:33 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Erol Bulut yönetimindeki EvkurEvkur Yeni MalatyasporMalatyaspor, Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Demir Grup Sivasspor'uSivasspor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip 11. dakikada 1-0 öne geçti. Defanstan çıkıp gelen Mina, Guilherme'ninGuilherme'nin ortasına vurdu ve golünü attı!

Yeni Malatyaspor'unMalatyaspor'un sevinci kısa sürdü, SivassporSivasspor 17. dakikada 1-1'i yakaladı. Gelişen atakta Muhammet Demir, kale önünde topla buluştu ve vuruşunu yaptı. Muhammet'in vuruşunda top Sadık Çiftpınar'aÇiftpınar'a çarparak ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.

SivassporSivasspor bu golden sadece 7 dakika sonra skoru 3-1'e getirmeyi başardı! 21. dakikada GuilhermeGuilherme sağdan ortaladı. Arka direkte boş kalan RobinhoRobinho düzgün bir vuruşla golünü attı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Bu golden sadece 3 dakika sonra RobinhoRobinho bir kez daha sahne aldı. Douglas'ın harika asistinde çaprazdan düzgün bir vuruş yapan Brezilyalı, farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında başka gol olmadı ve SivassporSivasspor devre arasında soyunma odasına 3-1 önde gitti.

Mücadelenin ikinci yarısı da ilk 45 dakika gibi yüksek tempoda oynandı!

SİVASSPOR 10 KİŞİ!

Dakikalar 52'yi gösterdiğinde Douglas, ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

EvkurEvkur Yeni MalatyasporMalatyaspor, 67. dakikada farkı 1'e indirdi: Gelişen atakta kaleyi karşısına alan MitchellMitchell Donald şutunu çekti ve bu şut savunmaya da çarparak ağlarla buluştu.

PENALTI KAÇTI, DÖNÜŞÜNDE YİNE GOL ATTILAR!

SivassporSivasspor, 74. dakikada penaltı kazandı! VAR'aVAR'a da başvurulan pozisyonda topun başına Muhammet Demir geçti, sağ köşeye yapılan vuruşu kaleci FabienFabien kurtardı!

Konuk ekip penaltı kaçırdıktan hemen sonra golü buldu ve bu kez 4-2 öne geçti! Sağdan orta yapan Robinho'nunRobinho'nun isabetli pasına Hakan dokundu. Sol direğe de çarpan top ağlarla buluştu.

3 DAKİKADA BERABERLİK GELDİ!

EvkurEvkur Yeni MalatyasporMalatyaspor, 77. dakikada önce Adem Büyük'ünBüyük'ün attığı golle umutlandı. Dakikalar 80'i gösterdiğinde ise skor 4-4'e geldi! Eren Tozlu ceza alanına gelen topa kale ağzında vurdu ve golünü attı.

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