Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam "Evladım" dediği kedileri 10 yıldır besleyip sahiplendiriyor

        Tekirdağ'da yaşayan Selma Demir, 10 yıldır yüzlerce kediyi tedavi ettirip sahiplendiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 11:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da yaşayan 35 yaşındaki Selma Demir, 10 yıldır sokak kedilerini besleyip tedavi ettiriyor ve sahiplendiriyor.

        Her gün belirlediği noktalara giderek yaklaşık 50 sokak kedisinin mama ve su ihtiyacını karşılayan Demir, yalnızca besleme yapmakla kalmıyor, hasta ve yaralı hayvanların tedavisiyle de ilgileniyor.

        Demir'in geliş saatine alışan kediler, her gün bekleyerek onu karşılıyor.

        Çalışmalarını gönüllü sürdüren Demir, bugüne kadar sahiplendirilmelerine aracılık ederek yüzlerce kedinin sıcak yuvalara kavuşmalarını sağladı.

        Selma Demir, sokak hayvanlarına yardım etmenin kendisi için yaşam biçimi haline geldiğini söyledi.

        Yaklaşık 10 yıl önce zor bir dönemden geçtiğini ve bu süreçte sahiplendiği kedinin hayatını değiştirdiğini anlatan Demir, "Depresyon sürecindeyken eşim bana bir sokak kedisi sahiplendirdi. Hayatımı tamamen o değiştirdi. Onların gerçekten yardıma muhtaç olduğunu fark ettim. Aç kaldıklarını, hasta olduklarında kendi kendilerine iyileşemediklerini gördüm. Ondan sonra bu serüven başladı" dedi.

        Sokak hayvanlarının korunmasında kısırlaştırmanın önemine dikkati çeken Demir, özellikle "Kısırlaştır, yaşat" anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

        Her gün düzenli besleme yaptığını anlatan Demir, kedilere kuru mamanın yanı sıra temin edebildiği yiyeceklerle de destek olduğunu dile getirdi.

        "BİR YUVA BULMAK TARİF EDİLEMEZ BİR MUTLULUK"

        Kedilere yardım etmenin huzur verdiğini dile getiren Demir, besleme yaptığı zaman içinin çok rahat olduğunu belirtti.

        Topluma sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmaları çağrısında bulunan Demir, şunları söyledi:

        "Besleme yaptığım zaman içim çok rahat oluyor. Bir cana dokunmak, onu iyileştirmek, hele de bir yuva bulmak, tarif edilemez bir mutluluk. Yastığa başınızı koyduğunuzda çok huzurlu hissediyorsunuz. Bizi görünce seviniyorlar, yanımıza koşuyorlar. Hepsi benim evladım gibi. Sosyal medyayı da aktif kullanarak çok sayıda sahiplendirme yaptım. Hayvansever arkadaşlarımın ve yerel sayfaların desteğiyle daha fazla cana ulaşıyoruz."

        Yaz kış demeden çalışmalarını sürdüreceğini belirten Demir, sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için herkesin küçük de olsa katkı sunabileceğini sözlerine ekledi.

        #kedi sahiplendirme
        #Tekirdağ
        #selma demir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
