Evlat nöbetindeki baba Celil Bektaş: Oğlum gelmeden buradan kalkmam

"Oğlum gelmeden buradan kalkmam" 0:00 / 0:00

DHA

Diyarbakır'da 2019’da 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için HDP binası önünde aralıklarla gece de nöbet tutan Celil Bektaş, havaların soğumaya başlamasıyla hastalandığını belirterek, Doktor bana 'ara ver' dedi, vermedim. Bu ciğerdir başka bir şeye benzemez. Oğlum gelene kadar buradan ayrılmayacağım dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 315 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü nöbette, bin 148'inci güne girildi. Bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu.

2019’da 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini zaman zaman gece de sürdüren Celil Bektaş, çocuğunun HDP il binasından dağa götürüldüğünü ifade ederek, gece geç saatlerde hava sıcaklığının iyice düştüğünü ve hastalandığını söyledi. Doktorların eyleme bir süre ara vermesi uyarısına rağmen eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu ifade eden Bektaş, şunları söyledi Benim oğlum bu kapıdan nasıl gitmiş ise bu kapıdan da gelecek. Ben de gidip evde sıcak yatağımda yatabilirim ama yatamıyorum. Ben burada HDP'yi sorumlu tutuyorum. HDP benim oğlumu götürdü. Eğer biraz vicdan, Allah korkusu varsa benim oğlumu geri getirecekler. Ben kimseden bir şey istemiyorum. Görüyorsunuz karda da, kışta da, soğukta da buradayız. Evladımız gelene kadar devam edeceğiz. Bak burada hasta düştük. Bir arkadaşımız geçenlerde vefat eti. Oğlunun kahrından gitti. HDP benim oğlumu versin. Benim oğlum gelmeden ben kalkmam buradan. Bir karton, bir de battaniye var. Desen üşümüyor musun Üşüyorum ama evlat acısı çok zor. Geçenlerde yine hastalandım, hastaneye gittim. İlaç yazdılar bana. Bütün dünyaya sesleniyorum. Bakın halimizi görün. Bize sahip çıkın. Ne yazık ki eve gidemiyorum. Eve gidince oğlum aklıma geliyor. Hayali gözümün önüne geliyor. Oğlumu arka kapıdan götürdüler. Bakın mühürlüdür. Niye mühürlüdür Arka kapı kaçaktır. Çocukları oradan götürüyorlar. Yani HDP olmadan çocuklar dağa gitmez. Bunu bütün dünya böyle bilsin. Oğlum gelmeden kalkmıyorum. Ya benim oğlum, ya benim ölümüm. Soğuk kalbime vurdu. Doktor bana 'ara ver' dedi, vermedim. Bu ciğerdir başka şeye benzemez. Herkes evlat sahibidir, evlat sahibi olan ciğer nedir bilir.