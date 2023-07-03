Evlat vahşetinin nedeni taciz çıktı!

Samsun'un Alaçam ilçesinde eşini taciz ettiği iddiasıyla babası Yaşar Ak'ı (47) öldüren D.A. (24), evi de ateşe verdi.

DHA'nın haberine göre gasp ettiği bir otomobil ile kaçan şüpheli, daha sonra yakalandı.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. D.A., boşandığı annesinin 2 katlı müstakil evinde oturan babası Yaşar Ak (47) ile eşini taciz ettiği iddiasıyla tartıştı.