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Evlenmedi diye kuzeni Şilan'ı öldürmüştü, Irak'ta yakalandı

Almanya'nın Hannover kentinde 2016 yılında, kendisiyle evlenmek istemeyen amcasının kızı Şilan Pisso'yu (21) silahla vurup öldüren Sefin Numan Pisso (24), Irak'ın Duhok kentinde yakalandı. Interpol tarafından 2 yıldır aranan Pisso'nun, tanınmamak için estetik ameliyatları geçirdiği belirtildi

14.10.2018 - 15:24 | Güncelleme: DHA

Almanya'nın Hannover kentinde 13 Mart 2016'da düzenlenen bir düğün töreninde Sefin Numan Pisso, kendisiyle evlenmek istemeyen amcasının kızı üniversiteli Şilan Pisso'yu silahla vurarak, öldürdü. Olay sonrası kaçarak, izini kaybettiren Pisso, 2 yıl boyunca Interpol tarafından arandı. Irak'taki Kürt sitelerinde yer alan habere göre, Sefin Numan Pisso, dün Duhok kentinde yakalandı.

TANINMAMAK İÇİN ESTETİK AMELİYAT YAPTIRMIŞ

DHA'nın haberine göre Pisso'nun, tanınmamak için birkaç kez estetik ameliyatı olduğu, buna rağmen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) bağlı peşmerge güçleri tarafından yakalandığı belirtildi. Pisso'nun, 1.5 yıldır Irak'ta olduğu ancak estetik ameliyatları nedeniyle tanınmadığı kaydedildi. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan Sefin Numan Pisso'nun, Almanya'ya iade edilip, edilmeyeceğinin henüz belli olmadığı belirtildi.

ŞİLAN'IN BABASI 'İNTİKAM ALDILAR' DEMİŞTİ

Öte yandan Şilan Pisso'nun babası o dönem yaptığı açıklamada, "Ben Irak'ta bir yardım kuruluşunda çalıştığım sırada abim, kızımın oğluyla evlenmesini planladı ve nişan takmış. Kızım, bana amcasının oğlu Sefin ile evlenmek istemediğini söyledi. Ben de nişanı bozdum. İntikam için kızıma kıydılar. Katilin bir an evvel yakalanmasını istiyorum. O bir katil. Yakalanıp, en ağır cezayı alması lazım. Günahsız birini öldürdü" demişti.

 

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