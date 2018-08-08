Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da, evlilik tarihlerinin "08.08.2018" olmasını isteyen 286 çift nikah masasına oturdu.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde nikahlarını özel bir güne getirmek isteyen 147 çift, belediye evlendirme memurluğuna 08.08.2018 tarihinde evlenmek çin günler öncesinden başvuru yaptı.

AA'nın haberine göre; çiftlerden bazılarının nikahını ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kıydı.

Tahmazoğlu, çiftlere mutluluklar dileyerek, şunları kaydetti: "Şahinbey Belediyesi olarak Türkiye’de en fazla nikah kıyan belediyeyiz. 2017 yılında 6 bin 890 nikah kıyarak Türkiye birincisi olduk. Bu yıl ise henüz 7. ayı yeni bitirmemize rağmen 4 bin 400 nikah kıydık. Bu rakamın yıl sonuna kadar 8 bini aşacağını düşünüyoruz. Bugün de özel bir tarih. Bugün 147 çiftimiz belediyemize başvuru yaparak, evlenmek istediğini beyan ettiler. Biz de bugün bu kardeşlerimizin nikahlarını kıyıyoruz. 147 çiftimize mutluluklar diliyorum. Ben yeni çiftlerimize bol çocuklu bir evlilik ve huzur diliyorum."

Merkez Şehitkamil ilçesinde ise 80 çift, 08.08.2018 tarihinde evlenmeyi seçti. Aylar öncesinden gün aldıklarını belirten çiftlerin nikahını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu kıydı.

Yeni evli çiftleri bu anlamlı günde yalnız bırakmayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, tüm çiftleri tebrik etti.

Damat Uğur Kiraz, kendileri için anlamlı olacağını düşündükleri için 08.08.2018 tarihini seçtiklerini dile getirerek, “Bugün özel bir gün olduğu için biz de evliliğimizi taçlandırmak adına 08.08.2018’i seçtik. Yaklaşık 2 yıldır nişanlıydık. Eşimle böylesine güzel bir günü bekledik. Bugün de amacımıza ulaştık. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan ve nikahımızı kıyan Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Tüm yeni evli çiftlere de mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Gelin Betül Kiraz ise “Bugünü özel olmasından dolayı özellikle tercih ettik. Nikahımızı da Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’nun kıyması bizleri ayrıca mutlu etti. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan aile dostlarımıza da sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 22, Battalgazi ilçesinde ise 17 çift, bir ömür boyu sürecek birlikteliğe özel bir günde başlamak için nikah salonlarının yolunu tuttu.

Battalgazi ilçesinde dünya evine özel bir tarihte girmek isteyen çiftler, 08.08.2018 tarihinde nikah masasına oturdu. Bazı çiftlerin nikahını ise Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kıydı. Çiftlere evlilik cüzdanını veren Başkan Gürkan, ömür boyu mutluluklar diledi.

Yeşilyurt Belediyesinde ise hayatlarının en anlamlı "evet"i için 08.08.2018 tarihini seçen 22 çiftin nikahı kıyıldı.

Bazı çiftlerin nikahlarını kıyan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Normal bir günde 3-4 nikah kıyılırken bugün 22 çiftimizin mutluluğuna şahitlik ettik. Bizler de dünya evine giren çiftlerimizin mutluluklarına ortak olmak adına evlendirme dairemizi ziyaret ederek bazı çiftlerimizin nikahlarını kıydık. Bütün genç çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Çiftlerimizin aynı yastığa baş koyup aynı rüyayı görmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

FANATİK ÇİFT FORMAYLA NİKAH MASASINA OTURDU

Yeşilyurt Belediyesi Evlendirme Dairesine başvuran çiftler arasında bulunan Tuğba Çelik ile Abuzer Yakut, nikah masasına Galatasaray formasıyla oturdu.

Çiftin nikahını ise Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar kıydı.

Çınar, çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, "Galatasaray formasıyla nikah masasına oturan çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin, aynı rüyayı görerek yaşamanızı temenni ediyorum. Evliliğinizde Galatasaray gibi uzun ömürlü olsun, mutluluklar diliyorum" dedi.

Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Tuğba Çelik ise "Galatasarayımızın şampiyon olduğu bir yılda dünya evine girmenin mutluluğunu yaşıyorum. Nikah akdimizi ayrıca 08.08.2018 gibi özel bir günde yapmanın heyecanı içerisindeyim. Galatasaray formasıyla nikah kıymak inşallah bize uğur getirir ve ömür boyu mutlu oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray formasıyla nikah masasına oturmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Abuzer Yakut ise "Allah herkese bu mutluluğu nasip etsin, Galatasaraylı olmanın verdiği onur ve gururla şanlı formamızla nikah kıymak bizim için çok özel bir durumdur. Mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum" şeklinde konuştu.

Nikah defterine imza atan ve kutlamaları kabul eden çift, davetlilerle fotoğraf çektirdi.

ADIYAMAN

Adıyaman Belediyesi Nikah Salonu'nda evlilik tarihlerinin farklı olmasını isteyen 20 çift, bugün birbirleriyle mutlu bir yaşam için "evet" dedi.

Genç çiftler, aylar öncesinden 08.08.2018 tarihi için nikah sırası aldı. Mutlulukları gözlerinden okunan ve heyecanlı oldukları gözlenen genç çiftler ve akrabaları sırayla salona girdi.

Genç çiftler, nikah tarihlerinin hiç unutulmaması için bu özel tarihi seçtiklerini ve bu günden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.