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Evlerinin önünden 'çay' geçiyor

Balıkesir'de Kaz Dağları’nın eteklerindeki Zeytinli Mahallesi’nden geçen çay sıcak havalarda serinletiyor. 2 katlı olan evlerin önündeki oluklarından akan berrak su turistlerin ilgi odağı oluyor

Zeytinli Mahallesi
DHA

Balıkesir'de eşsiz bir havaya sahip Kaz Dağları’nın eteklerindeki Zeytinli Mahallesi’nden geçen çay, buz gibi suyuyla turistlerin ilgi odağı oluyor.

Kaz Dağları´ndan gelen ve dağın eteklerinde kanallara ayrılan su, evlerin hemen önünden geçiyor. Genellikle tek ya da , Edremit sahilinden denizle buluşuyor.

Bu sokaklarda yaşayanlar, evlerine girerken Zeytinli Çayı’ndan gelen suyun üzerinden geçiyor. Özellikle şehir dışından gelen vatandaşlar, sokaklarda evlerin hemen önünden akan çaya ilgi gösteriyor.

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