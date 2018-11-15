Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun kendisini 10 yıl önce istismar ettiğini ve evlilik dışı doğan çocuğunun masraflarını karşılamadığını iddia ederek 201 bin liralık tazminat davası açan Sinem Yanmaz'ın davası reddedildi.

"ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞTIR"

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nin gerekçeli kararında şöyle denildi: "Çocuğun Hamza Hamzaoğlu'ndan olduğunu ve zarar miktarını başlangıçtan itibaren bilen davacının bu talebi, 10 yıl geçtiği için zaman aşımına uğramıştır. Zaman aşımı nedeniyle istenen maddi tazminatın reddine karar vermek gerekmiştir.

"BU YAŞAM TARZI KENDİ TERCİHİDİR"

Davacı ayrıca evlilik dışı çocuğu nedeniyle kendisinin küçük düşürüldüğünü, manevi olarak yıpratan bir hayat yaşamak zorunda kaldığını ve hapis hayatı yaşadığını iddia ederek 200 bin liralık manevi tazminat davası açmıştır. Davacı, davalının başkası ile evli olduğunu bildiği halde kendisi ile olmayı kabul etmiştir. Evlilik dışı bir çocuğun olması, öngörülmesi gereken bir sonuçtur. Bu tür yaşam tarzı davacının kişisel tercihidir. Bu nedenle manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiştir."

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