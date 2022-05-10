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Haberler Televizyon Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle! Evlilik Hakkında Her Şey 30.bölüm kesintisiz full izle!
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Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle! Evlilik Hakkında Her Şey 30.bölüm kesintisiz izle!

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Kılıç, Sumru Yavrucuk'un yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 10 Mayıs Salı akşamı yeni bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Diziyi kaçıranlar yeniden izlemek isteyenler için Evlilik Hakkında Her Şey dizisi izleme linkini haberimizde paylaştık. İşte, ayrıntılar...

Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle! Evlilik Hakkında Her Şey 30.bölüm kesintisiz full izle!

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 10 Mayıs Salı günü 20.00'da seyirci ile buluştu. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Kılıç, Sumru Yavrucuk'un olduğu dizi 30.bölümü ile ekrana geldi. İşte, Evlilik Hakkında Her Şey izleme linki...
EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM İZLE!
Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilir.
https://www.fox.com.tr/Evlilik-Hakkinda-Her-Sey/izle


EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 30. BÖLÜM KONUSU
Sanem’in Bora’yla evlendiklerini ilan etmesi Çolpan’la arasındaki dengelerin tamamen değişmesine sebep olur. Sanem’in Bora ile yaşamak için evi terk etmesi, Çolpan ile arasındaki soğuk savaş dönemini başlatmış olur. Gülistan’ın Urfa’ya gitmediğini öğrenen Baran ve Şeyda’nın hukuki bir mücadeleye girişmekten başka yolları yoktur. Kendilerine seçtikleri avukat ise Çolpan’ın eski ve güçlü bir rakibidir.
Erman, Arsen Hukuk’ta kalmaya devam etmek istiyorlarsa; Bora ve Sanem’e, adaleti sadece avukatlık cübbeleriyle sağlamaları şartını koyar. Onların adalete bakışlarını sınamak için zorlu bir davada birlikte çalışmaya zorlar. Toplumun nezdinde suçlu olduğu şüphe götürmeyen ünlü oyuncu Can Derin’in boşanma davası, Sanem ve Bora için adeta bir sınav niteliğinde olacaktır. Azra ve Efe Gülistan’ın akli dengesinin yerinde olduğunu ispatlamak için harekete geçer. Gülistan’la birlikte gittikleri adli tıpta yaşanan sarsıcı bir olay, davanın seyrini tümüyle değiştirecektir.

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