Evlilik kredisi başvuru tarihi ve şartları: Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, hangi iller başvuru yapabilir?
Evlenecekler çiftleri yakından ilgilendiren evlilik kredisi başvuru tarihleri merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu" projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta şartları sağlayan çiftlerin fona başvurularını almaya başladıklarını açıkladı. Peki Evlilik kredisi başvuru tarihi ne zaman, şartları nelerdir?
Giriş: 04.09.2024 - 14:08 Güncelleme: 04.09.2024 - 14:09
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Evlilik kredisi başvurusu başvuru tarihi ve şartları araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla ortaya çıkarılan Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin aile kurmalarını desteklediklerini belirtmişti. Peki, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, hangi iller başvuru yapabilir?
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EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alınıyor.
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