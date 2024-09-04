Evlilik kredisi başvuru tarihi ve şartları: Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, hangi iller başvuru yapabilir?

Evlilik kredisi başvurusu başvuru tarihi ve şartları araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla ortaya çıkarılan Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin aile kurmalarını desteklediklerini belirtmişti. Peki, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, hangi iller başvuru yapabilir?