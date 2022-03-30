Evrencan Gündüz'den yeni şarkı

"Bu şarkı tüm canlara armağan olsun" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

"Kesso" şarkısının fikri, 2019‘da bir Haziran sabahı, Evrencan Gündüz'ün, "Keşke ‘Yeni Bir Şarkı’nın’ çocuğu bir şarkı olsa..." demesiyle yeşermiş.

Gündüz, "Neden kalpleri birleştiren, içinde sevgi, barış ve huzur olan bir şarkımız olmasın?" diye Naz Özgülüş ile konuşurken, birden Kesso’nun nakaratı belirmeye ve kalpleri ısıtan pozitif titreşimlerle dolu bu parça ortaya çıkmaya başlamış.

"BU ŞARKI TÜM CANLARA ARMAĞAN OLSUN"

Evrencan ve Naz Özgülüş, "Dünyevi dillerde okunduğunda sanki bir anlamı yokmuş gibi gözüken fakat söylemeye başladığında tüm kalpleri evrensel bir dile dönüştüren, çocukların saf ve pür enerjisini taşıyan ve çocuklardan alınan ilhamla ortaya çıkardığımız bu şarkı, sürekli ve birlikte söylendiğinde dünyayı daha da güzel bir yer haline getirecek. Şarkının sözleri, her canı sevmeye, saygı göstermeye, bir olmaya, büyüyerek çoğalmaya ve hep yeniden başlamaya davet ediyor. Bu şarkı dünyamızın içinde bulunduğu kaotik durumu en saf ve pür hislerle temizlemeye niyet ediyor. Tüm çocuklara, gençlere, içindeki çocuğu sevgiyle büyüten yaş almışlara yani tüm canlara bu şarkı armağan olsun." diyor.