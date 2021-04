Evrencan Gündüz'den yeni şarkı

"Bu şarkıyı yaşananlara yazdım" 0:00 / 0:00

Herkes onu Asım Can Gündüz'ün oğlu olarak tanımış olsa da Evrencan Gündüz, çoktan kendine özgü bir müzik tarzı yarattı. Sahnede bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle kitleleri kucaklayan Gündüz, sadece canlı performanslarıyla değil 2017'den bu yana yayınladığı şarkılarla da kendisine hatırı sayılır bir hayran kitlesi edindi.

25 yaşındaki müzisyen, uzun bir aradan sonra 2 Nisan'da "Sen de İnanma" adlı tekli ile karşımıza çıktı. Evrencan Gündüz, sözü ve bestesi kendisine ait olan şarkının prodüktörlüğünü de üstlendi.

Düzenlemesine ise Selen Kesova ve Ege Cengiz ile imza attı. Şarkıyı 2013 yılında 17 yaşında ve kalbi heyecan doluyken yazdığını söyleyen Evrencan Gündüz, "Sen de İnanma"nın hikayesini şöyle anlattı:

Aşık olmak, sevmek gibi kavramları daha yeni deneyimlediğim bir dönemden geçiyordum. Etrafımdaki aşk hikayeleri, birbirini çok seven insanlar, sevip de bir türlü olduramayanlar, birbirlerine baktıkça içi gidenler ve benim gözlemleme fırsatı bulduğum o sevgiler, bana bu şarkıyı yazdırdı. Aslında ben bu şarkıyı yaşadıklarıma değil, yaşananlara yazdım ve yaşanılan her şeye hazır olması gereken bir kalbi anlattım. Birbirine bu kadar bağlı ve bu kadar çok seven iki insan, aslında farkında olmadan birbirlerine ne kadar zarar verebileceklerini anlatıyor 'Sen de İnanma...'