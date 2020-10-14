Evrim Alasya, 1979'da İzmir'de doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.
EVRİM ALASYA'NIN YER ALDIĞI PROJELER
|Yapım
|Yıl
|Karakter
|Notlar
|Kırmızı Oda
|2020
|Meliha
|Dizi
|Koca Koca Yalanlar
|2018
|Müjgan
|Dizi
|Güneşin Kızları
|2015-2016
|Güneş Yılmaz/Güneş Mertoğlu
|Dizi
|Benim Adım Gültepe
|2014
|Suna
|Dizi
|Muhteşem Yüzyıl
|2012
|Ayşe Hafsa Sultan (gençliği)
|Dizi
|Gönülçelen
|2010
|Balçiçek
|Dizi
|Muro
|2008
|Fidan
|Film
|Gece Sesleri
|2008
|Neslihan
|Dizi
|Başka Semtin Çocukları
|2008
|Evrim
|Film
|Ihlamurlar Altında
|2005
|Sema
|Dizi
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