Survivor yarışması ile adına duyuran güzel yarışmacı Evrim Keklik kimdir? Ada şartlarının ağır oluşu ve aileye olan özlemi dolayısıyla gözyaşlarına engel olamadığı video sayesinde sosyal medyaya bomba gibi düşen Evrim Keklik hakkında merak edilenler...

EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Her yılın olduğu gibi 2020 yılının da efsanesi olan Survivor yarışmasının yarışmacıları arasında olan Evrim Keklik, henüz yarışma başlamadan zorlu ada şartlarına uyamadığı ve ailesine olan özlemi nedeniyle döktüğü gözyaşları yüzünden sosyal medyaya damga vurmuştu. Çay içmeyi bile özledim diyen Keklik’in hayatı, o videodan sonra araştırılmaya başlandı. Evrim Keklik kimdir? Nereli? Tüm bu soruların ve çok daha fazlasının cevabı yazımızda.

Sporcu kimliği ile ön plana çıkmayı başaran Evrim Keklik, İstanbul doğumludur. 29 yaşındaki genç kadın, henüz 1. Sınıfa giderken sporla tanıştı. Keklik, 7 yaşında Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladı. 10 sene boyunca aralıksız voleybola devam eden genç kadın, daha sonra Galatasaray voleybol takımına transfer oldu. Burada yalnızca 1 yıl geçiren Evrim keklik, daha sonra Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına geçti.

Bir ara ATV ekranlarında izlediğimiz kim milyoner olmak ister yarışmasında da boy gösteren Keklik, omzunda sakatlık oluşması sebebiyle uzun bir süre tedavi gördü. Bu yüzden voleybola ara vermek durumunda kalan başarılı sporcu, bu esnada boşa zaman harcamadı ve Ankara Gazi Üniversitesi BESYO bölümünde eğitimine devam etti. Üniversite hayatında 4 yıl boyunca yüzen genç kadın, 3. kademe yüzme antrenörü olarak üniversiteden mezun oldu. 7 sene üniversite eğitimi alan Keklik, 2017 yılında aile özlemine daha fazla dayanamayarak ailesinin yanına döndü. Ailesinin yanında su altı hokeyine başlayan Keklik, 1 senedir bu spor ile ilgileniyor. Bunun yanında 1 spor kulübünde yüzme antrenörü olarak da görev yapan Evrim Keklik, hayatını dolu dolu yaşıyor.