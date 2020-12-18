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Exxen ne zaman kullanıma açılacak? Exxen nedir?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yeni projelerinin yer alacağı Exxen dijital yayın platformu hakkında detaylı bilgiler merak ediliyor. Exxen nedir? Exxen ne zaman kullanıma açılacak, ücretli mi? İşte Exxen hakkında merak edilen detaylar...

Exxen ne zaman kullanıma açılacak? Exxen nedir?

Son günlerde sosyal medyada sık sık adını duyduğumuz Exxen, Acun Ilıcalı tarafından kurulan bir dijital yayın platformu olacak. Exxen'de çeşitli diziler ve programlar yer alacak. Seyirciler Exxen'de hangi projelerin yer alacağını ve platformun ücretli olup olmayacağını merak ediyor.

EXXEN NE ZAMAN KULLANIMA AÇILACAK, ÜCRETLİ Mİ?

Exxen, 1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlayacak. Exxen'in ücretli olup olmayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak.

DİZİLER:

Sihirli Annem
Şeref Bey
Vahşi Şeyler
Hükümsüz
Zehirli Çicekler
Dadı
Eziklerin Savaşı
Yaş 17

PROGRAMLAR:

Pişti (Beyazıt Öztürk) ve (İbrahim Büyükak)

YARIŞMA:

Next Top Model (Burcu Esmersoy)

GÜLDÜRÜ:

TOLGSHOW (Tolga Çevik)
Konuşanlar (Hasan Can Kaya)

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