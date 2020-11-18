Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'i geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından duyurmuştu. Ilıcalı, Exxen'de program yapmak üzere birçok ünlü isimlerle de anlaştığını sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmiyor. Peki, Exxen nedir? İşte Exxen hakkında merak edilenler...

EXXEN NEDİR?

Exxen online dizi ve film platformu olarak internet kullanıcılarına sunulacak.

Acun Ilıcalı Exxen ile ilgili, "Exxen ismini Ali Taran’ın bulduğunu söyleyen Ilıcalı, yeni programı için şu ifadeleri kullanmıştı: “Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

EXXEN'DE HANGİ PROGRAMLAR OLACAK?

Acun Ilıcalı, 2021 yılının başında yayın hayatına başlayacak olan yeni platformu 'Exxen' için sürpriz bir isimle anlaştı.

Son dönemde Youtube'da bir hayli popüler olan 'Hasan Can Kaya ile Konuşanlar' adlı talk show programının artık Exxen'de olacağını duyurdu.

Exxen'de; 'Sihirli Annem', İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı dizi, Gökhan Çınar’ın ‘Katarsis’ adlı Youtube programı, Aleyna Tilki ile Cemal Can Canseven'in başrollerini paylaştığı müzikal ve daha birçok yapım yer alacak.