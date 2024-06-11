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        Haberler Magazin Eylem Kaftan, bir haftada iki ödül kazandı

        Eylem Kaftan, bir haftada iki ödül kazandı

        Eylem Kaftan, bir haftada iki ödül kazandı. Kaftan, Safranbolu'da 'En İyi Film', Frankfurt'ta ise 'En İyi Yönetmen' ödülüne lâyık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 17:43 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:43
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        Bir haftada iki ödül kazandı
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        Yeni neslin dikkat çeken yönetmenlerinden Eylem Kaftan, bir hafta içinde iki ödüle lâyık görüldü... Kaftan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Bir Gün 365 Saat', aile içi istismardan kaçarak adalet mücadelesi veren üç genç kızın hikâyesini anlatıyor. Film, dünya prömiyerini Saraybosna Film Festivali'nde yaptıktan sonra ödüller kazanmaya devam ediyor.

        'Bir Gün 365 Saat', 25. Safranbolu Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde Yeşim Ustaoğlu’nun jüri başkanlığını yaptığı jüriden 'En İyi Film Ödülü'nü aldı. Film, ayrıca 24. Frankfurt Türk Filmleri Festivali'nde 'En İyi Yönetmen Ödülü'ne layık görüldü. Kaftan’a ödülünü, Frankfurt başkonsolosu Erdem Tuncer takdim etti. Alman ve Türk yönetmenlerden oluşan jüri, ödül gerekçesinde, filmi şu sözlerle övdü: Yenilikçi ve cesur temalı bir filmi gerçek karakterlerle çeken, genç kadınları hikâyelerini anlatmak ve mücadele için teşvik eden, ataerkil toplumlarda bir tabu konuyu cesurca ele alan ve belgesel ile kurmaca karışımı çekimi ile geleneksel anlatımlı filmlerden sıyrılan 'Bir Gün, 365 Saat' filminin yönetmeni Eylem Kaftan’a 'En İyi Yönetmen Ödülü'nü vermeye karar verdik."

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        #Bir Gün 365 Saat
        #Eylem Kaftan
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