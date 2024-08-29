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        Haberler Bilgi Ekonomi Eylül Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 Aile destek ödemeleri yattı mı, devam ediyor mu?

        Eylül ayı Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

        Eylül ayına kısa bir süre kala Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi kişilerin hesaplarına yatırılan Aile Destek Programı ödemelerinin devam edip etmediği merak konusu oldu. Geçtiğimiz sene temmuz ayında 1 yıl süreyle uzatılan bu sosyal destek ödemelerini alan kişiler tarafından "Aile Destek ödemeleri bitti mi, yeniden uzatıldı mı?" sorusu yanıtını arıyor. İşte 2024 Aile Destek Programı ödemeleriyle ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 00:05 Güncelleme: 29.08.2024 - 00:05
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Destek Programı kapsamında binlerce aile destek ödemesinden yaralandı. Programdan yararlanan aileler ödemelerin sona erip ermediğini merak etmeye başladı. Peki, Aile Destek ödemeleri tamamlandı mı, eylül ayı ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Aile Destek Programı ödemeleri hakknda güncel bilgiler...

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI!

        12 aylık bir program olan Aile Destek Ödemeleri, Temmuz ayı itibarıyla sona ermişti. Ancak ödemeler 2024 yıl sonuna kadar uzatıldı. Aralık ayına kadar destekten yararlanan aileler ödeme almaya devam edecek.

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EYLÜL ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

        Aile Destek Ödemelerinin, 15 Eylül'e kadar vatandaşların hesabına aktarılması bekleniyor. Kesin bir tarih açıklanması halinde haberimize ekleyeceğiz.

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        2024 AĞUSTOS AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

        Aile Destek Ödemeleri, 9 Ağustos'ta hesaplara yatırıldı. Ağustos ayında ailelere 3,8 milyar TL ödeme yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hanelere her ay düzenli destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda Aile Desteği Bileşeni kapsamında yaklaşık 3,2 milyon hanemize 2,9 milyar lira, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında yaklaşık 2,2 milyon hanemize 5,4 milyon çocuk için yaklaşık 900 milyon lira olmak üzere toplamda yaklaşık 3,8 milyar lira ödeme yapacağız.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)
        450 TL ve altı 1.250 TL
        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL
        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL
        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 TL
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