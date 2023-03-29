EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EYT başvuru sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak sonuçların ilk başvurusunun yapılmasının ardından 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Ayrıca EYT'liler ilk maaşlarını başvuru dilekçesi verilip süreç sona erdikten sonraki ay başından itibaren alabilecekler.