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EYT'de flaş gelişme! 2021 EYT son durum nedir, ne zaman çıkacak? EYT nedir, kimleri kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme gelen EYT ile ilgili son durum merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son çalışmaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir, kimleri kapsıyor? 2021 EYT son durum ne? İşte son dakika gelişmeleri

EYT'de flaş gelişme! 2021 EYT son durum nedir, ne zaman çıkacak? EYT nedir, kimleri kapsıyor?

Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son gelişmeler araştırılmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT ile ilgili bir açıklama yapıp yapmadığı merak ediliyor. İşte EYT ile ilgili son durum

EYT'DE SON DURUM NEDİR?

Prim gün süresini doldurmuş fakat yaşı bekleyen milyonlarca EYT'li, Meclisin yeni yasama dönemine geçmesi ile birlikte hükümetin konuyla ilgili önemli bir adım atmasını bekliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından EYT konusu gündeme otudu.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, EYT'nin maliyetini hesaplamaya başlamıştı. Show Haber'den Ulaş Can Yakupoğlu'nun haberine göre; EYT'de yeni geliştirilen formül maaş kesintili erken emeklilik... Ancak masaya yeni bir seçenek daha eklendi: Kısmi emeklilik ve süre tamamlaması seçeneklerinin yanında bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği de var masada.

Kısmi emeklilik ile 3600 prim gününü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor.

Süre tamamlaması ise kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 gün sigortalılık gününü tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi demek.

Gazeteciler, sağlık çalışanları, polisler ve askerlere tanınan yıpranma hakkının beden işçilerine de getirilmesi gündemde.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NE DEMEK, KİMLERİ KAPSIYOR?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç EYT'nin kimleri kapsadığını açıkladı. Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;

8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.

8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK’lı kadınlar 20; erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim veya kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 prim günü koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.

BAĞ-KUR’da kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemesi ya da kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödenerek emekliliğe hak kazanılıyordu.

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