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EYT prim gün sayısı kaç olacak ve kimleri kapsayacak?

SSK ve Bağ-Kur prim gün sayıları, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasından yaralanmak isteyen milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2 milyondan fazla kişiye emekli olma imkanı tanıyan EYT düzenlemesinde prim gün sayısı detayları netleşti. İşte, SSK ve Bağ-Kur 2023 EYt prim gün sayıları...

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  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | SSK ve Bağ-Kur EYT prim gün sayısı kaç olacak? EYT prim gün sayısı kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    Prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartını tamamlayanlara emekli olma imkanı sağlayacak olan EYT düzenlemesi Meclis'e geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT prim gün sayısı ve kapsamı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından gündeme geldi. 8 Eylül 1999 yılı öncesinde sigorta giriş olanları kapsayan EYT düzenlemesinde doğumdan önce sigorta girişi olan kadın çalışanlara eksik prim gün sayılarını tamamlama imkanı veriliyor. İşte, SSK ve Bağ-Kur EYT prim gün sayısı kaç olacak ve kimleri kapsayacak? sorusunun yanıtı...
  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | SSK ve Bağ-Kur EYT prim gün sayısı kaç olacak? EYT prim gün sayısı kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    EYT’LİLER KAÇ GÜN PRİME TABİ?

    8 Eylül 1999 tarihine kadar normal emeklilikte yaş koşulu aranmıyordu. Sadece prim günü eksik olan kişilere tanınan kısmi emeklilikte yaş koşulu vardı. Bu koşullar çalışma statülerine göre değişiyordu. 
  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | SSK ve Bağ-Kur EYT prim gün sayısı kaç olacak? EYT prim gün sayısı kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    8 EYLÜL 199 ÖNCESİNDE EMEKLİLİK ŞARTLARI 

    8 Eylül 1999 öncesi emeklilik koşulları statüye göre koşullar şöyle idi:

    SSK (4A):

    Normal emeklilik: Kadın 20, erkek 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim günü.

    Kısmi emeklilik: 15 yıl sigortalılık süresi, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş ve 3600 prim günü.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | SSK ve Bağ-Kur EYT prim gün sayısı kaç olacak? EYT prim gün sayısı kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    BAĞ-KUR (4B)

    Normal emeklilik: Kadın 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) prim.

    Kısmi emeklilik: Kadın 50, erkek 55 yaş ve 15 tam yıl (5400 gün) prim.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | SSK ve Bağ-Kur EYT prim gün sayısı kaç olacak? EYT prim gün sayısı kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    EMEKLİ SANDIĞI (4C)

    Normal emeklilik: Kadın 20 yıl (7200 gün), erkek 25 yıl (9000 gün) hizmet.

    Kısmi emeklilik: On yıl (3600 gün) hizmet ve 60 yaş.

    4447 Sayılı Kanun ile emeklilik için kademeli yaş koşulu getirildi ve SSK’lıların prim günleri de kademeli olarak 5975 güne çıkartıldı.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | SSK ve Bağ-Kur EYT prim gün sayısı kaç olacak? EYT prim gün sayısı kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    KİMLER EYT KAPSAMINA GİRER?

    8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlamış olan herkes EYT kapsamındadır. 
  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | SSK ve Bağ-Kur EYT prim gün sayısı kaç olacak? EYT prim gün sayısı kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    EYT PRİM GÜN SAYILARI NE KADAR OLACAK?

    Çıkartılacak EYT düzenlemesinin ayrıntıları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Beklenti, 8 Eylül 1999 öncesindeki koşullar ile emeklilik hakkının verilmesi yönünde.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | SSK ve Bağ-Kur EYT prim gün sayısı kaç olacak? EYT prim gün sayısı kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    SSK PRİM GÜN SAYISI 

    Düzenlemede 8 Eylül 1999 öncesi şartların geçerli olması halinde SSK’lılar için normal emeklilikte 5000, kısmi emeklilikte 3600 prim gününü doldurmaları yeterli olacak.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | SSK ve Bağ-Kur EYT prim gün sayısı kaç olacak? EYT prim gün sayısı kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI

    BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı iştirakçileri için ise kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününü doldurmak gerekecek.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | SSK ve Bağ-Kur EYT prim gün sayısı kaç olacak? EYT prim gün sayısı kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    Aksi bir düzenleme olursa, yani 4447 Sayılı Kanun ile getirilen 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim günü aranırsa, düzensiz işlerde çalışmış, prim günleri yetersiz kişiler yeni bir mağduriyet ile karşı karşıya kalacaklar demektir.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | SSK ve Bağ-Kur EYT prim gün sayısı kaç olacak? EYT prim gün sayısı kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’na tabi EYT’liler hangi koşullarda emekli olacaklar?

    Emeklilik için halen prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartı bulunuyor. EYT’liler ilk iki şartı yerine getirmişlerse veya getirdiklerinde yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler.

    Çalışma statüsüne göre ilk iki koşul şöyle:

    SSK: 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi.

    BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı: Kadınlarda 20 tam yıl (7200 prim günü), erkeklerde 25 tam yıl (9000 prim günü).
  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | SSK ve Bağ-Kur EYT prim gün sayısı kaç olacak? EYT prim gün sayısı kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    EYT’liler, prim günü yetersiz ancak yaşı ilerlemiş olanlar için tanınan kısmi emeklilik hakkından yararlanabilecek mi?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HABERTÜRK TV’de sorularımızı yanıtlarken ve muhtelif açıklamalarında EYT’lilerin 8 Eylül 1999 tarihindeki koşullarla kısmi emeklilik hakkından yararlanacaklarını söyledi. Kanun teklifinde farklı bir düzenlemeye gidilmez ise EYT’lilerin kısmi emeklilik hakkı şöyle.

    SSK: 3600 prim günü, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş.

    BAĞ-KUR: 5400 prim günü, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | SSK ve Bağ-Kur EYT prim gün sayısı kaç olacak? EYT prim gün sayısı kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek?

    EYT yasası TBMM’de kabul edildikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Görüşmeler ocak ayında tamamlanıp aynı ay içinde Resmi Gazete’de yayımlanırsa, yılın ilk ayında yürürlüğe girecek. Ancak, TBMM’deki görüşmelerin uzaması halinde yasanın yürürlüğe girmesi izleyen aylara da kalabilir.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | SSK ve Bağ-Kur EYT prim gün sayısı kaç olacak? EYT prim gün sayısı kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    Emeklilik başvuruları ne zaman yapılacak?

    Yasa yürürlüğe girinceye kadar emeklilik başvurusu yapanların başvuruları reddedilir. Emeklilik başvuruları yasa Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren yapılabilecek.

    Yasa yürürlüğe girinceye kadar e-Devlet’te emeklilik koşulları da mevcut kanuna göre görüneceği için bu konuda panik yapılmaması gerekir.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | SSK ve Bağ-Kur EYT prim gün sayısı kaç olacak? EYT prim gün sayısı kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    Prim günü eksik olanlar nasıl tamamlayacak?

    Prim günü eksik olanların hizmet borçlanması yapabileceği süreler şöyle:

    Askerlik süreleri,

    Doğumdan sonraki boşta geçen sürelerin her bir çocukta 2 yıla kadar olan kısmı,

    Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık öğrenim süreleri,

    Hekimlerin fahri asistanlık süreleri,

    Yurt dışında öğrenim süreleri,

    Yurt dışı borçlanması.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | SSK ve Bağ-Kur EYT prim gün sayısı kaç olacak? EYT prim gün sayısı kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    Prim günü eksik olan ve sigortalılık süresi dolmayanlar ne yapacak?

    Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayan ve çalışma statüsüne göre gerekli prim günü ile sigortalılık süresi koşulunu henüz tamamlamamış olanlar, bu koşulların her ikisini de yerine getirdikleri tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verebilecekler. O tarihe kadar beklemek zorundalar.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | SSK ve Bağ-Kur EYT prim gün sayısı kaç olacak? EYT prim gün sayısı kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    Borçlanma ile EYT’li olunabilecek mi?

    Sigortalı çalışmaya başlamadan önce askerlik yapmış olan ve sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 – 8 Mart 2001 tarihi arasında olanlar 18 aylık askerlik borçlanması yaptıklarında, sigorta başlangıç tarihi borçlandıkları süre kadar geriye çekilecek. Sürenin tamamını borçlanmalarına gerek yok. Sadece sigorta başlangıcını 8 Eylül 1999 tarihine çekecek şekilde borçlanmaları yeterli bulunuyor. Örneğin 1 Ekim 1999 tarihinde sigortalı çalışmayan kişi 22 gün borçlanma yaptığında, 8 Mart 2001 tarihinde sigortalı çalışmaya başlayan kişi ise 540 gün borçlanma yaptığında EYT’den yararlanabilecek.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | SSK ve Bağ-Kur EYT prim gün sayısı kaç olacak? EYT prim gün sayısı kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    EYT’lilere ilk maaş ne zaman ödenecek?

    Yasanın yürürlüğe girdiği ay emeklilik dilekçesi verenlerin ilk maaşı, dilekçeyi takip eden ayın birinci gününden geçerli olarak ödenecek. Örneğin yasa 20 Ocak 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanırsa, 20 – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında emeklilik dilekçesi verenlere emekli aylıkları 1 Şubat 2023 tarihinden geçerli olmak üzere bağlanacak.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | SSK ve Bağ-Kur EYT prim gün sayısı kaç olacak? EYT prim gün sayısı kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    EYT’liler ne kadar maaş alacak?

    Emekli aylıkları çalışanların prim gün sayıları ile 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası çalışma sürelerine göre değişecek. E-Devlet’te “Ne kadar emekli aylığı alırım” şeklinde sorgulama yapıldığında çıkan aylık tutarları, bağlanacak emekli aylığının yaklaşık tutarını göstermektedir. Birebir aynı olmasa da e-Devlet’te görünen tutara yakın aylık bağlanır.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | SSK ve Bağ-Kur EYT prim gün sayısı kaç olacak? EYT prim gün sayısı kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    EYT kapsamında kaç kişi emekli olacak?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT kapsamında 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını açıkladı. Askerlik vs borçlanması ile EYT kapsamına girecek kişiler ile birlikte bu sayının 2,5 milyon kişiye ulaşabileceği tahmin ediliyor.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | SSK ve Bağ-Kur EYT prim gün sayısı kaç olacak? EYT prim gün sayısı kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    EYT’nin maliyeti ne olacak?

    EYT’lilerin ortalama emekli aylığının 6 bin lira olması halinde 2,5 milyon kişi için ayda 15 milyar TL’den ilk yıl 180 milyar TL dolayında emekli aylığı ödenmesi bekleniyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, daha önce 1,9 milyon kişi üzerinden yapılan hesaplamada 274 bin kişinin hiçbir işte çalışmayanlardan oluştuğunu açıkladı.

    Asgari ücretli çalışanlar için gelecek yıl 3 bin lira sosyal güvenlik primi ödenecek. Toplam 2,5 milyon emeklinin yüzde 15’ini oluşturan 375 bin kişinin çalışmayan kişilerden oluştuğu varsayılırsa, kalan yaklaşık 2 milyon kişinin sigortalı çalışmayı tümüyle bırakması halinde kişi başı aylık 3 bin liradan yıllık 72 milyar lira prim kaybı ortaya çıkacak. EYT’nin ilk yıl maliyetinin en az 250 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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