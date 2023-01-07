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EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasıyla birlikte milyonlarca vatandaşa emeklilik imkanı sağlanmış oldu. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanları kapsayan EYT düzenlemesinin ne zaman Meclis'e geleceği merak konusu oldu. EYT'nin Meclis'e geleceği tarih için gözler 2023 Ocak TBMM takvimine çevrildi. İşte, EYT yasasının yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin merak edilenler...

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  • EYT SON DURUM 2023 | EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek?

    Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesi detayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclis'inin Aralık ayı sonunda tatile girmesinin ardından gözler "EYT ne zaman Meclis'e sunulacak, ne zaman yürürlüğe girecek?" sorularına çevrildi. EYT düzenlemesiyle birlikte, 1999 yılında çıkartılan yaş şartı ortadan kaldırılırken prim gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamlayanlara emeklilik imkanı sunuldu. İşte, EYT'nin Meclis'e geleceği tarihe ilişkin merak edilenler...
  • EYT SON DURUM 2023 | EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek?

    EYT NE ZAMAN MECLİS'E SUNULDU?

    Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'ün ilk haftalarında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu çözüme kavuşturulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, 9-13 Ocak tarihleri Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından Genel Kurul süreci başlayacak teklifin, Ocak ayında yasalaştırılması öngörülüyor.
  • EYT SON DURUM 2023 | EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek?

    EYT YASASI KİMLERİ KAPSAYACAK?

    23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak.
  • EYT SON DURUM 2023 | EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek?

    EYT YASASI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son olarak katıldığı bir televizyon programında "Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz." dedi. Buna göre; düzenlemenin kısa sürede Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
  • EYT SON DURUM 2023 | EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CANLI YAYINDA AÇIKLADI

    Beştepe'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusundaki düzenleme için zirve yapıldı. Zirve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklamalarda bulundu. 
  • EYT SON DURUM 2023 | EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında satır başları şu şekilde;

    "Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

    Bugün ülkemizin tüm tartışma alanlarını, milletimizin her kesimin beklentilerini çözmüş olarak 2023'e girme kararlılığımızın son örneği olan EYT ile ilgili düzenleme müjdesiyle huzurundayım.

    Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT olarak bilinen düzenleme uzun süre kapsamlı çalışmanın ardından nihai halini almıştır.

    Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemini, sürdürülebilir, makul, adil seviyeye getirilmesi hususunda önemli reformlara imza atmış hükümetiz.
  • EYT SON DURUM 2023 | EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek?

    Geçmiş yıllardaki gerçeklerden kopuk uygulamalar sebebiyle kamu bütçesine büyük yük bindiren sosyal güvenlik sistemini yönetilebilir hale getirmek için çok çalıştık, uğraştık.

    Elbette her reform, düzenleme beraberinde yeni tartışmaları da getirmiştir. Bunlardan biri de 1999 düzenlemesine göre emeklilikte yıl ve prim günü şartını doldurduğu halde yaş şartı sebebiyle beklemek zorunda kalan çalışanlarımızın talepleridir.

    Prensip olarak 20 veya 25 yıl çalışmış kişinin çalıştığı süreden çok daha uzun dönem emekli maaşı alabileceği sistemin sürdürebilir olmadığına inanıyoruz.

    Geçmiş yıllarda bunun acısı çok yaşanmıştır. Sistemin idamesine zarar vermeden ülke ekonomisi üzerine kaldıramayacak yükler bindireceği için uzun yıllar böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık.
  • EYT SON DURUM 2023 | EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek?

    85 milyon hep birlikte ortak geleceğimizi düşündüğümüz için konuyu derinlemesine incelemeden, hesabını kitabını sağlamca yapmadan herhangi taahhüt altına girmek istemedik.

    Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan sabit gelirli vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu yüksek oranlı asgari ücret, memur ve emekli maaşı artışıyla gösterdik, gösteriyoruz.
  • EYT SON DURUM 2023 | EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek?

    Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan sabit gelirli vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu yüksek oranlı asgari ücret, memur ve emekli maaşı artışıyla gösterdik, gösteriyoruz.

    Asgari ücret rakamı da bu iradenin bir tezahürüdür. 1999 öncesi işe başlayan çalışanlarımızın emeklilik yaşı ile beklentilerini karşılayan adımın müjdesi ile kendilerine desteğimizi sergileme yoluna gidiyoruz.
  • EYT SON DURUM 2023 | EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek?

    Devlet için fedakarlık anlamına gelen düzenlemeyle birlikte sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum.

    Her konuda her zaman olduğu gibi bu düzenlemeyi milletimiz için yapıyor ve adıyoruz.

    Hatırlayacak olursak ülkemizde emekli olabilmek için üç şartı, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor.

    Yaptığımız düzenleme şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. 

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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