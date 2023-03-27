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Bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?

Emeklilerin bayram ikramiyeleri 1.100 TL’den 2.000 TL’ye çıkartılacak. Zamlı bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı’nda ödenmeye başlanacak. Mart ayında emeklilik dilekçesi veren EYT’liler de bayram ikramiyesi alacak. Beş yıllık dönemdeki bayram ikramiyesi ödemeleri 114.4 milyar liraya ulaştı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilenleri yazdı

Bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?

İlk defa 2018 yılında 1000 lira olarak verilmeye başlanan bayram ikramiyesi bu yıl zamlı ödenecek. 2021 yılında 1.100 TL olarak belirlenen bayram ikramiyesinin 2.000 liraya çıkartılmasına ilişkin kanun teklifi AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Cuma günü TBMM Başkanlığına sunuldu. En düşük emekli aylığının 7.500 liraya çıkartılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifi yarın TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Hafta içinde de Genel Kurul’da ele alınarak yasalaştırılması bekleniyor.

Emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda yapılan ikramiye ödemeleri 2018 yılında 20 milyar 879 milyon, 2019’da 21 milyar 542 milyon, 2020’de 22 milyar, 2021’de 24 milyar 688 milyon, 2022 yılında 25 milyar 288 milyon lira olmak üzere beş yılda toplam 114.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Geçen yıl Ramazan Bayramı’nda 12 milyon 994 bin kişiye 12.6 milyar, Kurban Bayramı’nda da 13 milyon 48 bin kişiye 12.7 milyar lira ikramiye ödendi.

Yıllara göre bayram ikramiyesi ödemeleri (Milyon TL)
2022 25.288
2021 24.688
2020 22.000
2019 21.541
2018 20.879
TOPLAM 114.396

MART AYINDA DİLEKÇE VEREN EYT’LİLER DE İKRAMİYE ALACAK

Kanuna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malulü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere bayram ikramiyesi ödeniyor. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alıyor.

Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan’da başlayacak. Nisan ayında emekli aylığı almakta olanlara ikramiye ödenecek.

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası kapsamında mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, yasal olarak 1 Nisan’dan itibaren emekliliğe hak kazanmış oluyorlar. Dolayısıyla, mart ayında emeklilik dilekçesi veren EYT’lilerin tamamı, ilk emekli aylıkları ne zaman ödenirse ödensin, Ramazan Bayramı için 2 bin lira ikramiye alacaklar.

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, emekli sayısı 2022 yılsonu itibarıyla dosya bazında 13 milyon 128 bin kişiyi buluyor. EYT düzenlemesi kapsamında emekliliği hak etmiş bulunan 2 milyon 250 bin kişiden 1.5 milyonunun hemen emekli olması durumunda yaklaşık 14.6 milyon emekliye 29 milyar lira dolayında ikramiye ödenecek.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA İKRAMİYE ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1000 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 500 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olduklarından, 1.500 lira ikramiye alacaklar.

İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 500 lira, yüzde 45 olanlara 900 lira ikramiye ödenecek.

BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARIN İKRAMİYE ÖDEMESİ

SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 2000 lira ikramiye alacak. Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek ikramiye alabilecek.

Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 2.000 lira ikramiye alacaklar.

Emekli veya hak sahiplerinin nisan ayı içinde fakat bayram öncesi vefatı durumunda, bayram ikramiyesini hak sahipleri alabilecek.

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