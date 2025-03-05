Eyüp Saka: Çok mutlu ve gururluyuz

UEFA Gençlik Ligi'nde İtalya temsilcisi Atalanta'yı penaltı atışlarında 5-3 yenerek çeyrek finale yükselen Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörü Eyüp Saka, "Bizim tercihimiz yok, karşılaşacağımız her rakip çok ciddi rakip, hepsine çok saygı duyuyoruz." dedi.

Papara Park'taki maçın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Saka, çok mutlu ve gururlu olduklarını ve şehir adına tarifsiz duygular yaşadıklarını söyledi.

Saka, maçın genelini ve yapılan oyuncu değişiklerini değerlendirerek, "Sakatlıklardan çıkan, yeni antrenmana başlayan oyuncularımız var. Daha kısıtlı bir kadroyla oynuyoruz. Rakiplerimizin kadro derinliği bize göre çok fazla. Dolayısıyla biz, en efektif şekilde oyuncularımızı kullanmak istiyoruz. O durumları biz de gördük ama oyunun penaltılara gidebileceğini düşünerek, iyi penaltı kullanan oyuncularımızı da oyuna katmayı planlamıştık. Planladığımız gibi olduğunu düşünüyorum, tekrar bu manada oyunculara çok teşekkür ediyorum." dedi.

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Sonraki turda gelecek rakibin önemli olmadığını ve her takıma saygı duyduklarını kaydeden Saka, "Bizim tercihimiz yok, karşılaşacağımız her rakip çok ciddi rakip, hepsine çok saygı duyuyoruz. Kiminle olursa olsun sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyduğumuz sürece sonucun ne olursa olsun bizim lehimize olduğunu düşünüyorum. Oyuncular gerçekten önemli işler yapıyor, onlarla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Saka stadyuma gelen taraftarlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Taraftarlara öncelikle bu ramazan gününde, oruçlu olup bizleri desteklemeye gelmeleri bizi çok mutlu etti. Biz bir spor şehriyiz. Takımımızla yatıyoruz, takımımızla kalkıyoruz. Dolayısıyla onların desteği bize çok büyük güç veriyor. Çok teşekkür ediyoruz, her zaman bizimle birlikte olsunlar. Bu çocukları desteklesinler, çocuklar her zaman ellerinden geleni yapacakltır."