Eyüpspor: 1 - Başakşehir: 3 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Eyüpspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Başakşehir 3-1 kazandı.

Başakşehir, 22. dakikada Ivan Brnic'in golüyle 1-0 öne geçti. Eyüpspor, bu gole 26. dakikada Prince Ampem ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Başakşehir, 74. dakikada Olivier Kemen'in attığı golle 2-1 öne geçti. Çağdaş Atan'ın ekibinde Yusuf Sarı, 85. dakikada attığı golle maçın skorunu 3-1 olarak belirledi. Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde iki hafta sonra kazandı ve 39 puana yükseldi. Eyüpspor ise 44 puanda kaldı. Ligin gelecek haftasında Başakşehir, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Eyüpspor, Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

REKLAM MAÇTAN DAKİKALAR 9. dakikada Emre Akbaba'nın soldan kullandığı kornerde arka direkte topu kontrol eden Robin Yalçın şutunu çekti. Kalesini zamanında terk eden Berke Özer, açıyı kapatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi. 12. dakikada sol çizgide aldığı topla içe katederek yay civarına kadar sokulan Yusuf Sarı'nın yerden şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 22. dakikada konuk takım öne geçti. Yusuf Sarı'nın pasıyla ceza sahası içi sağ kanatta son çizgiye yakın bölgede buluşan Crespo bekletmeden meşin yuvarlağı altıpasa gönderdi. Ön direkte Umut Güneş'in vurduğu top kaleci Berke'den döndü. Umut, önünde bulduğu meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Kale önünde Robin Yalçın'dan sekerek arka direğe açılan topa Brnic sert vurdu. Meşin yuvarlak Berke'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.