Eyüpspor - Başakşehir: 1-2 (MAÇ SONUCU)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Eyüpspor ile Başakşehir karşı karşıya gelirken, konuk ekip Başakşehir mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 14'te Selke ile 53'te Shomurodov kaydetti.

Ev sahibinin maçtaki tek golü 90+3'te Umut Bozok'tan geldi.

Nuri Şahin'in öğrencileri bu sonuçla ligde üst üste dördüncü deplasmanda galibiyetini alırken, son 6 maçta ise 5. kez kazanmayı başardı. 33 puanla 6. sırada yer alan Başakşehir'in ligdeki yenilmezlik serisi ise 9 maça çıktı.

Ligde üç maç sonra mağlup olan Eyüpspor ise 18 puanla 15. sırada kaldı.