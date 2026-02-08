Eyüpspor - Başakşehir: 1-2 (MAÇ SONUCU)
Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste 4. deplasman galibiyetini aldı. Turuncu-lacivertlilere üç puanı getiren golleri Selke ve Shomurodov kaydetti. Eyüp'ün tek golü Umut Bozok'tan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Eyüpspor ile Başakşehir karşı karşıya gelirken, konuk ekip Başakşehir mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 14'te Selke ile 53'te Shomurodov kaydetti.
Ev sahibinin maçtaki tek golü 90+3'te Umut Bozok'tan geldi.
Nuri Şahin'in öğrencileri bu sonuçla ligde üst üste dördüncü deplasmanda galibiyetini alırken, son 6 maçta ise 5. kez kazanmayı başardı. 33 puanla 6. sırada yer alan Başakşehir'in ligdeki yenilmezlik serisi ise 9 maça çıktı.
Ligde üç maç sonra mağlup olan Eyüpspor ise 18 puanla 15. sırada kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı
ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Dk. 72 Calegari), Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Taşkın İlter (Dk. 72 Legowski), Metehan Altunbaş (Dk. 58 Torres), Baran Ali Gezek, Emre Akbaba (Dk. 85 Raux-Yao), Pintor (Dk. 57 Ampem), Umut Bozok
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi (Dk. 65 Kazımcan Karataş), Kemen, Umut Güneş (Dk. 85 Berat Özdemir), Fayzullayev (Dk. 66 Brnic), Shomurodov, Harit (Dk. 85 Da Costa), Selke (Dk. 74 Bertuğ Yıldırım)
Goller: Dk. 14 Selke, Dk. 53 Shomurodov (RAMS Başakşehir), Dk. 90+3 Umut Bozok (ikas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Operi (RAMS Başakşehir), Dk. 41 Umut Meraş (Eyüpspor)