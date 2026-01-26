Eyüpspor - Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'de 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinin ardından toplamda 9 maça çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi. Siyah-beyazlılarda hedef Eyüpspor deplasmanında galip gelip yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmak. İki takım arasında oynanan 3 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü ile sonuçlandı. Peki, "Eyüpspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...