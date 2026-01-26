Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Eyüpspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK muhtemel 11'i

        Eyüpspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma için bekleyiş sürerken, Eyüpspor - Beşiktaş maçının başlama saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Süper Lig'de bugüne kadar oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, 32 puanla 5. sırada yer alıyor. Peki, "Eyüpspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...

        Giriş: 26.01.2026 - 18:36 Güncelleme: 26.01.2026 - 18:36
        1

        Eyüpspor - Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'de 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinin ardından toplamda 9 maça çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi. Siyah-beyazlılarda hedef Eyüpspor deplasmanında galip gelip yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmak. İki takım arasında oynanan 3 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü ile sonuçlandı. Peki, "Eyüpspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA ?

        Eyüpspor-Beşiktaş maçı 26 Ocak Pazartesi bu akşam saat 20:00'de oynanacak.

        Eyüpspor-Beşiktaş maçını hakem Yasin Kol yönetecek.

        3

        EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranından yayınlanacak.

        4

        MUHTEMEL 11'LER;

        Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Emir, Arda, Metehan, Taşkın, Baran, Pintor, Legowski, Umut.

        Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Jota, Toure.

