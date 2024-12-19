Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, "Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtı futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Ligde ilk kez karşı karşıya gelecek iki takımda eksiklikler dikkat çekiyor. Zirve yarışı için doğrudan etkileyecek mücadele öncesinde karşılaşmaya ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. İşte Eyüpspor-Fenerbahçe maçı tarihi, saati ve yayıncı kuruluşu...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'un konuğu oluyor. Sarı-lacivertliler, ligde 15 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 35 puanla 2. sırada yer alırken, eflatun-sarılılar 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 26 puanla 4. sırada bulunuyor. Peki, Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Eyüpspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...
EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Eyüpspor-Fenerbahçe maçı 20 Aralık Cuma günü saat 20.00'de oynanacak
EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
İLK RANDEVU
Eyüpspor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez kozlarını paylaşacak. En üst ligde bu sezon ilk kez mücadele eden Eyüpspor, evinde başarılı sonuçlara imza atarak 7 müsabakada 16 puan topladı. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı İstanbul ekibi, Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olurken, Galatasaray'a konuk olduğu maçtan da 2-2 berabere ayrıldı.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon hücumdaki verimliliğin yanında savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Sarı-lacivertliler oynadığı maçlarda kalesinde 14 gol görerek, ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Bu sezon tüm maçlara 11'de başlayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, 7 karşılaşmada da kalesini gole kapattı. Livakovic, son lig maçında sakatlanarak yerini Ertuğrul Çetin'e bırakmıştı.
DEPLASMANDA EN FAZLA GOL ATAN TAKIM
Sarı-lacivertliler, bu sezon dış sahada 8 maça çıktı. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Kayserispor karşısında galibiyet elde eden Kanarya, Göztepe ve Samsunspor ile de 2-2'lik skorlarla berabere kaldı. Fenerbahçe, son deplasmanda maçında derbide Beşiktaş'a mağlup oldu. Dış sahada 17 puan toplayan Mourinho'nun öğrencileri, 22 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü. Sarı-lacivertliler ayrıca hücum performansıyla deplasmanda en çok atan takım konumunda bulunuyor.
F.BAHÇE'DE DJIKU DÖNÜYOR
Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, sarı kart cezası nedeniyle Başakşehir karşılaşmasında oynayamamıştı. Cezasını tamamlayan Djiku, Eyüpspor karşısında forma giyebilecek. Son maçlarda sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayan kaleci İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş'ın kadroda yer alması bekleniyor.
F.BAHÇE'DE 5 EKSİK!
Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan kaleci Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın, Eyüpspor mücadelesinde yer alamayacak. Son lig maçında teknik heyet kararıyla kadroya alınmayan Samet Akaydin'in, Becao'nun yokluğunda bu maçın kadrosuna alınması bekleniyor. Sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'nin de tedavisi sürüyor.
SAMET VE AMRABAT SINIRDA!
Fenerbahçe'de, Eyüpspor maçı öncesinde Samet Akaydin ile Sofyan Amrabat, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Samet ile Amrabat sarı kart görmesi halinde Hatayspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
EMRE KARGIN DÜDÜK ÇALACAK
Eyüpspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Furkan Ürün yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Olcar olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Djiku, Osayi-Samuel, Kostic, Fred, İrfan Can Kahveci, Amrabat, Szymanski, Dzeko, Allan Saint-Maximin
Eyüpspor: Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Tayfur Bingöl, Emre Akbaba, Melih Kabasakal, Caner Erkin, Halil Akbunar, Thiam, Ahmed Kutucu, Ampem