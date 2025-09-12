Habertürk
        Eyüpspor, Galatasaray'dan kiraladı! - Futbol Haberleri

        Eyüpspor, Galatasaray'dan kiraladı!

        Eyüpspor, Galatasaray'dan genç kaleci Jankat Yılmaz'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 21:31 Güncelleme: 12.09.2025 - 21:31
        Eyüpspor, Galatasaray'dan kiraladı!
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Galatasaray'ın genç file bekçisi Jankat Yılmaz'ı kiraladığını duyurdu.

        Eflatun-sarılı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki kalecinin kiralanması konusunda Galatasaray ile anlaşmaya varıldı.

        Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, yaklaşık 2 aydır Jankat'ın transferi için uğraştıklarını belirterek, "Jankat'ın transferinde Galatasaray Kulübüne sürecin her aşamasında bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz. Galatasaray'daki kaleci transferi sürecinin uzaması nedeniyle Jankat'ın gelmesi biraz gecikmeli gerçekleşti. Jankat, Marcos Felipe ile rekabet edebilecek ve uzun vadede milli takımın kalesini koruyabilecek potansiyele sahip çok değerli bir kaleci. İnşallah bu sezon bize önemli katkı sağlayacak ve biz de onun gelişimine destek olacağız. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Jankat Yılmaz da Eyüpspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada kendimi geliştirmek ve takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Formamı giyeceğim her maçta elimden gelenin en iyisini yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

