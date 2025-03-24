Eyüpspor U16 Takımı Gelişim Ligi'nde grup şampiyonu!
TFF U16 Gelişim Ligi 1. Grupta ligin bitmesine 2 hafta kala İkas Eyüpspor U16 Takımı Florya'da konuk olduğu Galatasaray U16 Takımı'nı, Rıdvan Canıbek'in attığı golle 1-0 mağlup edip grup şampiyonu oldu.
TFF U16 Gelişim Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Ligin bitimine 2 hafta kala Teknik Direktör Sertaç Yılmaz yönetimindeki İkas Eyüpspor U16 Takımı Florya’da konuk olduğu Galatasaray U16 Takımı'nı Rıdvan Canıbek’in attığı golle 1-0 mağlup edip grup şampiyonu oldu.
U16 Gelişim Ligi 1. Grup'ta bulunan ikas Eyüpspor 20 haftada çıktığı 19 karşılaşmada 13 galibiyet 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Eyüpspor 39 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü.
Eyüpspor, U16 Gelişim Ligi'nde bir sonraki haftayı BAY geçecek son haftada ise sahasında Kuzey Marmara A,Ş Arnavutköy Belediyesi Futbol SK'yı ağırlayacak.
U16 Gelişim Ligi'nde play-off maçları 14 Nisan'da oynanacak.