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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Eyüpsultan'da kedilere kezzap ve asit döken şüpheliye para cezası

        Eyüpsultan'da kedilere kezzap ve asit döken şüpheliye para cezası

        İstanbul Eyüpsultan'da 20 kediye kezzap ve asit döken şüpheliye 91 bin 80 lira para cezası kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 08:38
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        Kedilere kezzap atan şüpheliye para cezası!
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        Eyüpsultan'da, toplam 20 kediye kezzap ve asit döktüğü belirlenen şüpheliye 91 bin 80 lira para cezası kesildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekiplerinin Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine, Eyüp Sultan Camisi çevresinde bir kişiyi sokak hayvanlarının üzerine döktüğü asitlerle birlikte yakaladıklarını bildirmesi üzerine harekete geçildi.

        İhbarın yapıldığı bölgeye giden ekipler, şüpheli Murat Ö'yü (44) Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliğine getirdi.

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        Nöbetçi Cumhuriyet savcısı, Murat Ö'nün ifadesinin alınması, ayrıca şüphelinin yarın savcılığa mevcutlu getirilmesi talimatını verdi.

        Toplam 6 suç kaydı bulunan şüpheliye kedilere zarar verdiği gerekçesiyle toplam 91 bin 80 lira idari para cezası da uygulandı.

        #kedi kezzap
        #Eyüpsultan
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